Haber: BMA

Kurduğu uzman eğitim kadrosu ve başarılarıyla Düzce’de adını duyurmuş olan Kültür Eğitim Kurumları, aynı özveriyle Bolu’da eğitim vermeye hazırlanıyor.

Kültür Eğitim Kurumları hakkında bilgi veren okul kurucu müdürü Hasan Aktürk şu ifadelere yer verdi:

“İstanbul’da 49 yıldan beri faaliyet gösteren Kültür Dersaneleri ve Kültür Eğitim kurumları 1998 yılından itibaren Düzce’de 4 kurumuyla birlikte yoluna devam etmektedir.2018-2019 eğitim ve öğretim yılında Bolu’da Abant Kavşağında bulunan Eski adıyla Tarık Somer Okulu’nun tadilat yapılıp yeniden yapılandırılmasıyla birlikte Özel Bolu Abant Kültür Fen Lisesi ve Özel Bolu Abant Kültür Anadolu Lisesi olarak hizmete başlayacak.

Sınav hazırlığının ön plana aldığımız kurumumuzda sınav tecrübesi olan İstanbul, Düzce ve Bolu’dan oluşan güçlü eğitim kadromuzla 2018-2019 yılında eğitimde başarılı bir yıla adım atacağız.50 yıldan beri Kültür Dershaneleri olarak İstanbul da faaliyet gösteren Kültür Eğitim Kurumları 1998 yılından itibaren de Düzce’de Anaokulu, İlkokul, Ortaokul, ve Lise olarak örgün eğitim sürdürmektedir.

2018-2019 Eğitim ve öğretim yılında da Bolu ilimizin Abant yolu üzerinde eski adıyla Tarık Somer İlköğretim okulunun tadilat edilerek temiz çevre ve ferah bina yapısıyla Özel Bolu Abant Kültür Fen ve Anadolu Lisesi olarak hizmete başlamıştır. Kayıtlarımız devam etmektedir.

Akademik eğitimi öne alan, sosyal ve kültürel faaliyetle desteklenen öğrenciler sınav tecrübemizle İstanbul, Düzce ve Bolu’dan gelen güçlü eğitim kadromuzla 2018-2019 öğretim yılında siz değerli Bolulara hizmet vereceğiz.”