200 derecede oruç tutuyorlar

Haber: Volkan Yılmaz

Sabah erken saatlerde işlerinin başına geçen fırın ustaları, yaktıkları fırınlarda vatandaşa hizmet veriyorlar. Sıcak havaların da hakim olduğu bu günlerde fırın ustaları iftar ve sahur sofralarına sıcak ekmek ile pide yetiştirmeye çalışıyorlar. Yaklaşık 200 derece sıcaklıkta fırınların başına geçen fırın ustaları hem çalışıyor hem de sıcağa aldırmadan oruçlarını tutup, ibadetlerini yerine getiriyorlar.

40 yıldır fırın ustası olan 52 yaşındaki Ramazan Demirhan, fırın başında zorlandığını belirterek, “Ramazan ayındayız. Dışarıda 30 dereceye yakın bir sıcaklık var. Burada normal olarak 200 derece var. Çalışmak zorundayız. Zorlansak da çalışmak zorundayız. Oruç olduğumuz için zor. Akşama kadar bitkin düşüyoruz. Yine de mecburuz” dedi.