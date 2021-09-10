200 dönüm tarım arazisi imara açıldı

Haber: Yasin Bilgi

Bolu İl Genel Meclisi 10 Eylül Cuma günü yapılan son toplantı ile Eylül ayı toplantıları sona erdi. İl Genel Meclisinde Avdan köyünde hükümete yakın olan bir ulusal televizyon kanalına ait olduğu iddia edilen 200 dönümlük arazinin turizme açılması tartışma yarattı. Konuyu dile getiren Cumhuriyet Halk Partisi İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Erhan Beykoz, “En büyük üzüntüm şu ki Bolu Merkez’e yakın birçok yerde toprak korumadan geçirilmesine dahi müsaade edilmeyen, tarım arazisi diye ayrılan, büyük bir ova diye ayrılan yerlerde, Toprak Koruma kurumunun ret oyu verdiği yerde tutup 200 dönüm bir arazi için Toprak Koruma Kurumundan oy birliği ile onay çıkması içimi acıtıyor. Bunu sizlerle paylaşırken de samimi duygular ile paylaşıyorum. 100 metre, 300 metre, 5 dönümlük araziyi verirken kılı kırk yaran Toprak Koruma Kurumu’nun 200 dönümlük yeri tek kalemde oy birliği ile geçirmesinin Bolu için yapılmış çok ciddi bir yanlış olduğunu düşünüyorum. Bu kararın tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum” dedi.

Güncelleme Tarihi: 10 Eylül 2021, 16:52