“200 Kişinin Ekmek Sahibi Olmasına Engel Oluyorlar”

Haber: Volkan Yılmaz

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan makamında gerçekleştirdiği basın toplantısında çok sert açıklamalarda bulundu. Bolu İŞKUR Müdürü İsmail Yalçın’ın bakanlıktan onay gelmesine rağmen iş başı eğitim programı başvurularına AK Parti İl Başkanı milletvekili ve il başkanından talimat alarak engellediğini belirten Özcan “Bolu Belediyesinin iş başı eğitim programı ile belediyeye işçi alma taleplerinin nasıl engellendiği hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Tanju Özcan “Bugün beni çok üzen ve benimle birlikte işsiz vatandaşlarımızın da en azından bir kısmını mağduriyetten kurtaracak bir projenin nasıl engellendiğini açıklayacağız. İş başı eğitim programı diye bir program var ve bu programın özeti şu. Anonim şirketler İŞKUR üzerinden bu projeye başvuru yapıyor ve çalışan işçilerin yüzde 30’u kadar miktarla ilgili bu işçileri bu programla çalıştırmak istiyorum diyorsunuz ve bu program sonunda da bir sertifika veriyorsunuz. Hem iş sahibi olmuş olacaklar hem de belge sahibi olacaklar. Biz bunu geçen yılın sonundan itibaren İŞKUR müdürlü ile istişare yapmaya başladık. İŞKUR müdürüne dedim ki bakın bizim belediyemizin de şirketi var. Özel hukuk tüzel kişiliği bu yani Arçelik ve Filiz Makarna gibi şirketlerden farkı yok. Dolayısıyla iş başı eğitim programından bizde faydalanmak istiyoruz bu şekilde kişi istihdam edilecek. Bu proje normalde 6 aylık proje, 3 ayını İŞKUR karşılıyor sigorta primlerini ve maaşlarını, 3 ayını da bu programdan faydalanan şirket karşılıyor. Arçelik başta olmak üzere özel sektörde birçok firma bundan faydalanıyor. Biz dedik ki bunu belediyemiz üzerinden yapalım, 6 aylık programı biz 1 yıla çıkartalım. Yani 6 aylık program bittikten sonra kalan 6 ayıda biz geçici olarak şirketimizde bunları çalıştıralım 1 tam yıl istihdam sağlayalım. Özel sektörde bunu 6 aylık yapıyorsunuz 3 ayını İŞKUR karşılıyor, 3 ayını şirket karşılıyor. Biz 3 ayını siz verin geri kalan 9 ayı da biz tamamlayalım dedik. 16 Ocak’ta da resmi olarak başvurumuzu yaptık. Önce müdür bey bakanlığa görüş soracağını söyledi ve bakanlıktan olumlu görüş verdi. Ama baktık ki iş yürümüyor. Ben de müdür beyi arayarak sordum, müdür beyde başvurunuz hukuka uygun, bakanlıktan da olumlu görüş geldi. Hatta ben araştırdım Türkiye’nin farklı belediyelerinde bu programa başvuru yapılmış ve başlatılmış. Ama ben bunu Bolu’da yapmak istemiyorum dedi. Talebiniz hukuka uygun, başka belediyelerde bunun uygulaması var diyorsunuz neden Bolu’da uygulamıyorsunuz. Ben ısrar ettikçe ben memurum demeye başladı. Bende bunun üzerine dedim ki sana bir baskı mı var, yorum yok. Ben ısrarla bunu tekrar değerlendirelim dediğim için bana cumaya kadar süre verin dedi. Cuma günü müdüre hanım ve Ali bey kendisinin yanına gittiler. Ben pazartesiye kadar tekrar sondaj yapayım demiş. Pazartesi tekrar gitti arkadaşlarımız, açıkça demiş ki, başkana selam söyleyin, şuanda AK Parti’de bir toplantı var. Ak Parti milletvekilleri ve Ak Parti İl Başkanı bu konuyu istişare ediyorlar. Yap derlerse yaparım, yapma derlerse yapmam cevabını veriyor” dedi.

“AK PARTİ İL BAŞKANI VE MİLLETVEKİLLERİ 200 KİŞİNİN EKMEK SAHİBİ OLMASINA ENGEL OLUYOR”

AK Parti İl Başkanının ve milletvekillerinin bu program için müdüre talep vermeyerek 200 kişinin ekmek sahibi olmasını engellediklerini belirten Özcan “AK Parti İl Başkanını aradım ve dedim ki adam açıkça söylüyor bana ne talimat gelirse ben buna uygun davranacağım diyor dedim. Lütfen burada 200 kişinin ekmeğine mani olma ara dedim. Çünkü bu bize hak değil, başka belediyelerde de uygulanıyor. Bu adam sadece sizin engellediğinizi söylüyor, sizden talimat alamadığı için bunu yapamadığın söylüyor dedim. İnkar etti tabi ki. Ama adam yine ısrarla aynı şeyleri söylüyor. Bunun üzerine dün tekrar konuştuk. Bana olumlu talep vermedikleri için ben talebinizi reddedeceğim dedi. Hak olan bakanlığın olumlu görüş verdiği konuda Ak Parti il başkanı ve milletvekilleri 200 kişinin ekmek sahibi olmasına mani oluyorlar” şeklinde konuştu.

“BU MÜDÜRE NE DEMELİ”

Validen talimat alması gereken müdürün siyasetten talimat aldığını ve müdür hakkında şikayette bulunacaklarını belirten Özcan “İkincisi bu müdüre ne demeli. Validen talimat alması gereken müdür siyasetten talimat alıyor. Ben bunu kesinlikle kabul etmiyorum. Bu müdürle ilgili de hem valilik makamına şikayet dilekçesi veriyorum 2 konuda dolayı. Bir keyfi davranarak hakkımız olan bir konuda sırf siyasi sebeplerden dolayı bize bunu vermediği için görevini kötüye kullandığını iddia ediyorum. İkincisi 657 devlet memurları kanunu çok açık. Şunu söylüyor, devlet memuru siyasetle iştigal edemez, devlet memurları siyasi partilerden siyasi parti il başkanlarından, milletvekillerinden talimat alamaz diyor. Açıkça bu kanuna muhalefet ediyor ve görevini kötüye kullanıyor. Ben buna bolunun seçilmiş belediye başkanı olarak göz yumamam. Hem valiliğe şikayet dilekçesi vereceğiz hem de Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına eş zamanlı olarak suç duyurusunda bulunacağız” ifadelerini kullandı.

“İŞKUR MÜDÜRÜ AK PARTİNİN YÖNETİM KURULU ÜYESİ GİBİ DAVRANIYOR”

İŞKUR müdürünün Bolu halkından özür dilemesi ve AK Parti milletvekilleri ile AK Parti İl Başkanının bu hatayı düzeltmesi gerektiğini vurgulayan Özcan “İkinci yönü daha kötü. Ak Parti İl Başkanını uyardım ara dedim. Adam senden talimat bekliyor ve bunu da açıkça söylüyor dedim. Ama maalesef AK Parti İl Başkanının köylüsü müdür Ak Partinin yönetim kurulu üyesi gibi davranıyor ve açıkça söylüyor. Milletvekilleri, AK Parti İl başkanı bana yap demediği için yapmıyorum diyor ve selamımı da söyleyin diyerek kendince de dalga geçiyor. Dolayısıyla resmi cevap gelmeden bu durumu düzeltsinler. Bu müdür kamuoyundan özür dilesin. AK Parti milletvekilleri ve AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay bu hatayı düzeltsin. Ben bu konuda uyarıyorum gerekirse bu konuyu TBMM’ye de taşıyacağım. 200 kişiyi ekmek sahibi yapmaya çalışıyoruz ama buna maalesef AK Parti Milletvekilleri ve il başkanı müdüre talimat vererek engelliyorlar. Ondan sonra il istihdam kurulu toplantısında on takla atıyor işsiz sayısını oradan düşürmeye çalışıyorum, buradan düşürmeye çalışıyorum. Bir de haddini de aşarak bir cevap vermiş. Aslında bu cevabı vermesi için devlet memurunun validen izin alması gerekiyor. Devlet memurlarının geldiği duruma bakın. Ben validen değil milletvekilleri ve il başkanından talimat alırım demesi bu durumun ne kadar vahim olduğunu gösteriyor” dedi.

“BOLU BELEDİYESİ’NE 17 BİN İŞ BAŞVURUSU VAR”

Her gün yüzlerce insanın yanına geldiğini ve Bolu Belediyesi’ne 17 bin iş başvurusu olduğunu belirten Özcan “Her gün benim kapımda yüzlerce insan oluyor. Mevcut ekonomik krizin sorumlusu biz değiliz. Ama Bolu Belediyesine 17 bin iş başvurusu var. Bari en mağdur olan 200 kişinin işini çözelim diyoruz buna da açık bir engel oluyorlar. Geçmişte de oldu bunlar. Seçimden sonra gittik toplum yararına programlar kapsamında çalışanlar için sürenin uzatılmasını istedik hayır uzatamayız dediler. Neymiş özel sektöre vereceklermiş. Özel sektöre tamamını verme bunun zaten binlerce kişi özel sektöre veriyorsun. Bizim şirketimiz de var. Özel sektör kendi para kazanmak için bunu kullanıyor. İl Özel İdaresine, Bolu Belediyesine ver ki onlar aynı zamanda kamu hizmeti görsün. Anlatamadık mı diye düşünürken meğer mesele anlayamamak ile ilgili değilmiş. Tekrar söylüyorum kendi ifadesidir. Talebiniz hukuka uygun, başka belediyelerde de bunun uygulaması var ama Ak Parti İl Başkanı ve milletvekilleri bana yap demediği için yapmıyorum. O zaman bu hadsiz müdüre yap desinler. Bundan sonra kapıma gelen her işsiz arkadaşıma da bunu anlatacağım ve AK Parti İl Başkanına, İŞKUR müdürüne göndereceğim. Anlatsınlar onlara hukuka uygunsa, başka belediyelerde uygulanıyorsa, Bolu’da neden uygulanmıyor” şeklinde konuştu.

Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2020, 14:25