200 memur alımı yapılacak

Haber: Volkan Yılmaz

Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı Eylül ayı içerisinde farklı kadrolarda çok sayıda memur alımı yapması bekleniyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada yeni açılacak olan kamu hastanelerin personel ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik olarak yeni memur alımı ve sağlıkçı alımı yapılacağını müjdelemişti. Bu alımların sağlıkçı kadrolar için 2020/11 KPSS tercihleri başladı.

Adaylar Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra birimlerindeki hastanelerde ve farklı birimlerde görevlendirilecekler. Genel şartlarda 657 sayılı devlet memurları kanunundaki şartları taşımak gerekiyor. Adayların 2018 KPSS sınavına girmiş olmaları isteniliyor. Eğitim şartlarına lise ve dengi okullardan mezun olmak, iki yıllık meslek yüksek okullarından mezun olmak ve dört yıllık lisans mezunu olmak gerekmektedir. 10 Eylül 2020 tarihinde ÖSYM üzerinden alınan tercihler 16 Eylül 2020 tarihine kadar alınmaya devam edecek. Başvuru yapacak adayların tercih ücreti ödemesi yapması istenilmektedir. ÖSYM aday işlemleri üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile başvuru yapılacaktır.

GÖYNÜK BELEDİYESİ’NE İTFAİYE ERİ ALINACAK

14 Eylül 2020 tarihli Resmi gazetede yayımlanan memur alımı ilanlarına göre Göynük Belediyesi bünyesindeki memur ihtiyacını karşılamak üzere farklı eğitim seviyelerine sahip Genel İdare Hizmetleri sınıfında İtfaiye eri alımı yapılacak. Buna göre Göynük Belediyesi 657 Sayılı Devlet memurlar kanuna tabi olarak atanmak üzere Belediye İtfaiye yönetmeliği hükümlerine göre 10. ve 11. dereceli kadrolarda kadın Erkek adaylar içerisinden itfaiye eri alımı yapılacak.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

Memur alımı için adaylardan genel olarak " Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek, Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak, Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak" gibi şartlar aranacak.

MEZUNİYETE GÖRE ÖZEL ŞARTLAR:

LİSE MEZUNU: Lise veya Dengi Okul Mezunu olmak. En az C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak şartı ile 1 İtfaiye eri alınacak.

ÖN LİSANS MEZUNU: İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği veya Sivil Savunma ve İtfaiyecilik önlisans programlarının birinden mezun olmak, En az C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak şartı ile 1 İtfaiye Eri alımı yapılacak.

Ayrıca bunlar dışında, Erkeklerde 167 cm ve Kadınlarda 160 cm boyundan kısa boylu olmamak, Sınav tarihi itibari ile 30 yaşından büyük olmamak, 2018 yılında ÖSYM tarafından yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavından lise mezunları için KPSSP94, Ön Lisans mezunları için KPSSP93 puan türünden en az 60 puan almış olmak şartları aranacak.

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Göynük Belediyesi memur alımı için başvurular 15 Ekim 2020 tarihinde başlayacak olup en geç 21 Ekim 2020 tarihine kadar yapılacak. Adaylar başvurularını sadece istenen belgeler ile birlikte şahsen Göynük Belediyesi yazı işleri Müdürlüğüne gerçekleştirmeleri gereklidir.

Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2020, 13:35