200 metreden kemer ve telefon tespiti!

Haber: Okay Özcan

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube ekipleri, şehrin ana arterleri üzerinde yaptıkları uygulamalarda teknolojinin marifetlerini kullanmaya devam ediyor.

200 METREDEN TESPİT EDİLİYOR

Dron ile uygulama yapan trafik ekipleri, sürücülerin emniyet kemerlerini takıp takmadıkları ve direksiyon başında cep telefonu ile konuşup konuşmadıklarını tespit ediyor. 200 metre uzaklıktan kurallara uymadıkları tespit edilen sürücülerin görüntüleri ise kayıt altına alınıyor.

Dron ile kurallara uymadıkları tespit edilen sürücüler, uygulama noktasında durdurularak haklarında cezai işlem başlatılıyor. İtirazda bulunan sürücülere ise kaydedilen dron görüntüleri izlenerek, ikna edilmeye çalışılıyor.

Güncelleme Tarihi: 04 Temmuz 2022, 13:29