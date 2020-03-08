seks hikayeleri escort kayseri escort istanbul altyazılı porno ip stresser

200 metrelik bayrakla yürüdüler

​​​​​​​İlimiz Göynük ilçesinde yüzlerce öğrenci, İdlib şehitlerini anmak ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne destek olmak için 200 metrelik bayrakla yürüyüş yaptı.

200 metrelik bayrakla yürüdüler

Haber: Aysun Beykoz

İlimiz Göynük ilçesinde bulunan Ali Ericek İlkokulu öğrencileri ve öğretmenleri, İdlib'de şehit olan askerleri anmak ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır ötesi operasyonuna destek olmak için etkinlik düzenledi. Düzenlenen etkinlikte bir araya gelen yüzlerce öğrenci 200 metre boyundaki bayrakla ilçe merkezinde yürüyüş yaptı. Vatandaşların da destek verdiği yürüyüşün sonunda tören alanına gelen öğrenciler İdlib'te şehit olan askerlerin isimlerini okudu. Bir öğrencinin şehitlerin isimlerini tek tek okumasına diğer öğrenciler 'burada' diyerek cevap verdi. Tören, şehit olan askerler için yapılan duanın ardından sona erdi.

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
“Okullar Okuyor” Projesi
“Okullar Okuyor” Projesi
  1. Bolu