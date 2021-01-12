200 promil alkollü sürücü dehşet saçtı

Haber:C.Kutay Aykan

Gerede Caddesi üzerinde bulunan Abant İlköğretim Okulu önünde meydana gelen kazada, aynı istikamette giden otomobile, paket servis motosikleti çarptı. Aşırı alkollü olan 14 AG 445 plakalı otomobil sürücüsü yolda zikzak çizerek giderken, birden aracını 14 BP 402 plakalı paket servis motosikletinin önüne kırdı. Aniden önüne geçen Emir Korkmaz Günenç yönetimindeki araca arkadan çarpmak zorunda kalan Eyüp Altınay, ölümden döndü. Kazanın gürültüsüyle pencerelerine çıkan çevre sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi.

Hem alkollü hem ehliyetsiz;

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü Eyüp Altınay’ın ilk müdahalesini yaparken, polis ekipleri ise, kazaya sebebiyet veren Emir Korkmaz Günenç’in alkollü olduğunu fark etti. Sürücünün alkolmetreyle yapılan ölçümü sonucu 1.96 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Ceza kesmek için sürücünün ehliyetini isteyen polis ekibi, beklemediği bir cevapla karşılaştı. Sürücü, ehliyeti olmadığını söyledi. Bunun üzerine, genel bilgi taramasına(GBT) tabi tutulan Günenç’in asker kaçağı olduğu anlaşıldı.

11 bin 600 lira ceza kesildi;

Hem ehliyetsiz hem alkollü hem de kısıtlama saatinde mazeretsiz sokakta bulunan sürücüye, adeta ceza yağdı. Ehliyetsiz araç kullanmaktan 4 bin 950 lira, alkollü araç kullanmaktan 3 bin 500 lira ve sokağa çıkma kısıtlamasına uymamaktan 3bin 150 lira olmak üzere toplam 11 bin 600 lira ceza yiyen sürücü hakkında bir de yoklama kaçağı olduğu için tutanak tutuldu.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Eyüp Altınay, önce iyi olduğunu söyleyerek hastaneye gitmek istemedi. Sürücünün beyanı üzerine olay yerinden ayrılan 112 acil servis ambulansı gittikten sonra, kendini kötü hisseden sürücü tekrar ambulans çağırılmasını istedi. İkinci defa olay mahalline gelen ambulans tarafından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü Altınay da yoklama kaçağı çıktı.

Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2021, 01:37