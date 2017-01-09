Haber; Erdal TANRIVERDİ

Türkiye’nin en önemli geçiş güzergahlarından olan Bolu Dağı’nda kar yağışı etkili oluyor. Geceden bu yana aralıklar şiddetini arttıran kar yağışı nedeniyle Karayolları ekipleri sürekli kar kürüme ve tuzlama çalışması yapıyor. Kar yağışı en çok tırları etkiliyor. Bolu dağına çıkmaya çalışan tırlar yolda kalınca trafik durma noktasına geliyor. Bolu Dağı Heyelan mevkiinde yolun ortasında kalan tır trafiği durdurdu. Sürücü yolun ortasında zincir takmaya çalıştı.

İstanbul-Ankara karayolu Bolu Dağı kesiminde yoğun kar yağışı yaşanırken, Karayolları 4'üncü Bölge Müdürlüğü ekipleri gece gündüz çalışmalarını sürdürüyor. TEM Otoyolu ve D-100 karayolunda 87 personel ve 21 kar kürüme aracıyla günde ortalama 200 ton tuz kullanılarak kar mücadelesi yapılıyor. Karayolları yetkililerinden alınan bilgilere göre 51 personel ve 12 karla mücadele aracı TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler mevkilerinde, 36 personel ve 9 karla mücadele aracı ise D-100 karayolunda çalışıyor.

Bolu Dağı Tüneli Bakım İşletme Şefi Murteza Beşiroğlu'nun öncülüğünde gerçekleştirilen çalışmalarda Karayolları ekiplerinin karla mücadelesi destansı bir şekilde sürüyor.