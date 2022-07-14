2000 yıllık köprü koruma altına alınmalı

Haber: C. Kutay Aykan

İlimiz merkeze bağlı Köprücüler Köyü girişinde bulunan ve Roma devrinden kalma 2000 yıllık Kemer Köprü’nün durumunun içler acısı. Trafiğe kapatılarak sözde korumaya alınan Kemer Köprüsü’nün şu anki hali tarihi eserlere verdiğimiz değeri sorgulatır nitelikte.

İlimizin tarihi köyleri arasında bulunan Köprücüler Köyü, ismini Antik Roma döneminde yapılan kemer biçimindeki köprülerden alıyor. Köprücüler Köyü sakinleri, yapımı 2000 yıl öncesine dayanan bu tarihi köprüye sahip çıkılması gerektiğini belirterek; “Kemer Köprü sayesinde köyümüzün adı Köprücüler Köyü adını almıştır. Ancak, köprünün durumu şu anda içler acısı. Kültür Müdürlüğünün buraya gelip köprüyü incelemesini ve koruma altına alınmasını istiyoruz” dediler.

Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2022, 10:43