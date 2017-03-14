Haber: Ceylan BEYKOZ

Bolu İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından 2016 yılı Anaç Koyun-Keçi Desteklemeleri listeleri 13 Mart - 22 Mart 2017 tarihleri arasında İl ve İlçe Müdürlüklerinde askıya çıkartıldı. Müdürlük, bu kapsamda yetiştiricilerin listelerdeki bilgilerini kontrol etmeleri gerektiğini vurguladı. Eksik ve hatalı bilgilerin kontrollerinin yapılıp düzeltme işlemlerinin yapılabilmesi için itiraz başvurularının İl ve İlçe Müdürlüklerine 22 Mart 2017 tarihine kadar dilekçe ile yapılması gerektiği ve bu tarihten sonra yapılacak olan itirazların kabul edilmeyeceği belirtildi. Ayrıca, “Mağduriyetlerin oluşmaması için yetiştiricilerin en kısa sürede kontrollerini yapması gerekmektedir” denildi.