Özel Haber: Kasım Şahin

Bolu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı’nın 2016 faaliyet raporuna göre yardıma muhtaç ailelere toplam 4 yüz 62 bin 112 kilo kömür ve yakacak yardımı yaptı. Faaliyet raporunda yer alan bilgilere göre “ayni” olan tek yardım türü yakacak yardımı oldu. Dağıtılan bu 4 yüz 62 bin 112 kilo kömür ve yakacaktan yararlanan kişi sayısı ise 1885 oldu.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı’nın yine aynı faaliyet raporuna göre ise geçtiğimiz yıl yardıma ihtiyacı olan ailelere 2 yüz 81 bin 250 TL’lik gıda yardımı yapıldı. Gıda yardımından yararlanan kişi sayısı ise faaliyet raporunda ki en yüksek ikinci sayıyı taşırken, bu yardımdan yararlanan kişi sayısı ise 3 bin 254 oldu.



