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01 Aralık 2017 Cuma
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    • 2017-2018 Kış tedbirleri toplantısı yapıldı

    Bolu Valisi Aydın Baruş başkanlığında 2017-2018 yılında alınacak kış tedbirleri ile ilgili bir toplantı gerçekleştirildi.

    01 Aralık 2017 Cuma 08:53
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    2017-2018 Kış tedbirleri toplantısı yapıldı

    Haber: Kasım ŞAHİN

    Bolu Valiliği Abant Toplantı Salonunda düzenlenen ‘’2017-2018 Kış Tedbirleri’ toplantısına Bolu Valisi Aydın Baruş,  Vali Yardımcısı Ahmet Atılkan, Belediye Başkan Yardımcısı Necmi Arman,  İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Nuri Serkant Kara,  Karayolları ile diğer kurumların ve sivil toplum örgütlerinin yetkilileri katıldı.

    “AMACIMIZ VATANDAŞLARIN SIKINTI YAŞAMAMASI”

    Düzenlenen toplantı öncesi konuşan Bolu Valisi Aydın Baruş, bu toplantının amacının Bolu il genelinde kış mevsimi nedeniyle karayollarında ve köy yollarında vatandaşların sıkıntı yaşamaması için alınacak tedbirler ve kurumlar arasında iş birliği sağlamak olduğunu dile getirdi. Vali Baruş konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Bolu ili genelinde kış mevsimi nedeniyle alınacak tedbirleri görüşmek üzere bir araya geldik. Bu görüşmenin amacı, ilimizde kış mevsimi şartlarında trafiğin düzenli olarak akışını temin etmek, herhangi bir olumsuzluk durumunda, acil müdahale gerektirecek durumlar karşısında kurumlar arasında işbirliğini sağlayarak, vatandaşlarımızın sıkıntı yaşamasına engel olmaktır. Bu anlamda da kurumlar olarak hepimize görevler düşüyor. Daha önceki yıllarda da almış olduğumuz tedbirler de bu çerçevede bize yol göstertici olacak. Bu konuda yaşadığımız problemleri de burada dile getirerek bu yıl aynı sıkıntıları yaşamamak için neler yapabilirizi sizlerle birlikte tartışacağız. İçişleri Bakanlığımızın bu konuyla ilgili bir talimatı oldu. İçişleri Bakanlığımızın talimatı sadece emniyet ve jandarma birimlerimizi ilgilendirmiyor, diğer kurumlarımızla ilgili konular da var. O konuları da burada görüşeceğiz ve sizlerin katkı yapabileceği hususlarda fikirlerinizi alacağız ve alınan kararları bütün kurumlarımıza bir tamim altında yollayacağız.”

    KATILIMCILAR  FİKİRLERİNİ AKTARDI

    Vali Baruş’un konuşmasının ardından İl Yazı İşleri Müdürü İsmail Gürer tarafından  kış tedbirleri ile ilgili ana konuları kapsayan sunum gerçekleştirildi.

    Yapılan sunumun ardından katılımcılar   başarılı bir karla mücadele çalışması yapılabilmesi için fikirlerini beyan ederek, görüş alış verişinde bulundular.

    Toplantı sonucunda alınan kararlar Bolu Valiliğince gereği yapılmak üzere ilgili kurumlara iletilecek.

     

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Valisi, Aydın, Baruş, Başkanlığında

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