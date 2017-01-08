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    • 2017 Bolu’nun Yılı Olmalı

    Erhan Beykoz yazdı...

    08 Ocak 2017 Pazar 15:50
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    2017 Bolu’nun Yılı Olmalı

    2016 yılında kaybedilen zamanın geri gelmesi çok zor. Kaybettiklerimizi de yerine koymak kolay olmayacak!

    Her işin düzene girdiğini varsayarak yaşadığımız memleketimizde, hain bir kalkışma bütün planları alt üst etti. Yaşanılmaması gereken hain olayı izleri, artçıları olabildiğince devam ediyor.

    Suçluların örümcek ağı gibi sardığı cennet ülkemizde, karmaşadan dolayı görevlerinden yanlışlıkla alınanların geri döneceklerinden kimsenin şüphesi yoktur. Buna karşılık hainlerin ortalarda elleri ceplerinde dolaşan işbirlikçileri de görüyoruz…

    Huzur ülkesi Türkiye’nin, son zamanlarda yaşananlarla korku ülkesi haline gelmesi hepimizi yaralamaktadır. Yurttaşlar olarak bize düşen görev, birlik içinde her türlü belayı uzaklaştırmaktır. 7 den 77 ye kadar 78 milyon insanımızın görevi bu olmalıdır.

    Hükümete düşen görev ise, hukukun üstünlüğünü sağlamaktır. Hukuk hepimize lazımdır. Bu gün bana, yarın sana, diğer günlerde tüm yurttaşlarımıza lazımdır. Hukuktan saptığımız an, ülkede hiçbir güzelliği, hiçbir barışı, hiçbir güveni tesis edemeyiz! Hukukun üstünlüğü ile atılacak adımlar, huzur ülkesi Türkiye’mizin önünü ardına kadar açacaktır.

    Yine huzur denilince akla ilk gelen illerden Bolu’muzun da 2017 yılında yıldızının parlaması için adımlar atılmalıdır. Yatırımların doğru ve zamanında yapılması, yapılacak işlerin çoğulcu akılların ortak kararda doğru projeyle bir kez yapılarak değer katmalıdır.

    Önemli projelerden biri olan, teknik okulların organize sanayide toplanma işlevi bir an evvel gerçekleşmelidir. Boşalan okullar başka tasarruflarla doldurulmalı, gerçekleşmesi için hep birlikte hareket etmeliyiz.

    Kültür ve Turizm müdürlüğü Bolu Atatürk Lisesinin olduğu Hisar Tepesine taşınmalı, hakim tepede tarihimiz sergilenmelidir. Yukarı çarşıda Arasta projesiyle bütünlük sağlanmalı, turistlere gezdirecek alanımız olmalıdır. Boşalan kültür Turizm müdürlüğü yıkılıp yeşil alan olmalı, Fırka Tepesi nostaljik olarak yaşatılmalıdır.

    Orman Bölge Müdürlüğünden başlayacak olan değişimle yaklaşık 160 dönümlük yeşil alanın zaman alacağını biliyoruz. Burası bürokratik olarak devam ederken, D-100 Karayolunun yeşil kuşak projesini hemen bitirmeliyiz.

    Yeni çevre yolu tarım arazileri gözetilip, ince eleyip sık dokuyarak bir an evvel açılmalıdır. Turizm kenti Bolu olmak için Gölcük betonlaşmadan, teleferik ve dağ kızağı hayata geçmeli, Karacasu Termalin başkenti olması adına doğru imar, doğru yatırım ve doğru planlamayla yıldızımız olmasını sağlamalıyız.

    Bolu 4-6 bölge halinde katlı otoparklarla trafik sorununu kısmen çözerken, yurttaşlarımızın sağlığı göz önüne alınarak gerçek anlamda bisiklet yolları yaparak bisiklete teşvik edilmelidir.

    Kısa zamanda yapılacak çok işin olduğu ortadadır. Buna karşılık, Vali Sayın Aydın Baruş ve Özel İdare Başkanı Sayın Yüceer’in yaptığı gibi, ortaya çıkan projeler halka sunulmalı, halkın katılımı sağlanarak proje seçilmelidir. Yurttaşların farklı ne düşünceleri varsa paylaşmalı, vatandaşlar yok sayılmadan olaya dahil edilmelidir!

    Bolu’nun turizm kültür başkenti olması, cennet memleketimizin gerçek marka değerini bulması için el birliğiyle hareket etmeliyiz. Ortaya çıkacak başarı hepimizin olduğu gibi, çocuklarımıza bırakacağımız en büyük eser olacaktır.

    2017 Bolu’nun olması için bir adımda biz atmalıyız, bu görev hepimize düşmektedir.

    Anahtar Kelimeler: Erhan, Beykoz, Yazdı...

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