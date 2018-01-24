Haber: Gönül Olutürk

Bolu Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür Fahri Tetik Kırsal Kalkınma ve örgütlenme Şubesi’nin yaptığı çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunarak çalışmaların üç ana başlık altında yürütüldüğünü belirtmiştir. Bu kapsamda KKÖ Şubesinin yıl sonu itibarıyla yaptığı çalışmaları şöyle sıralamıştır: “Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şubesi Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi başlığı altında, tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması, genç çiftçilerin girişimciliğinin desteklenmesi, gelir düzeyinin yükseltilmesi, alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması ve kırsalda genç nüfusun istihdamına katkı sağlayacak kırsal alandaki tarımsal üretime yönelik projelerin takibi için 2016 yılında ilimizde başlayan çalışmalarına 2017 yılında da devam etmiştir. Bu kapsamda Projelerini 2016 yılında bitiren projeler için 4.770.000 TL hibe ödemesi yapılmıştır. 2016/16 no’lu yayımlanan tebliğ gereğince 2011 başvuru arasından159 yatırımcı ile sözleşme yapılarak projeler uygulanmaya başlanmıştır. 2017 Genç Çiftçi Projeleri ise 1185 başvuru arasından 161 adet Genç Çiftçi yararlanmış olup, toplam proje tutarı olan 4.830.000 TL hibe desteği ödenmiştir. 2016 -2017 Genç Çiftçi Projeleri hayata geçirilerek toplamda 320 genç çiftçinin kentten köye dönüşü veya kente göçü önlemek sureti ile istihdam edilmiştir.”

“BİN 500 KİŞİYE ULAŞILMIŞTIR”

Açıklamasının devamında Tetik; “2017 yılı genç çiftçi projeleri tanıtımı için Merkez ve ilçelerde 628 kişiye bilgilendirme toplantıları ve TV programı yapılmıştır. Genç Çiftçilere toplantılarda uygulama esasları hakkında hazırlanan kitapçıklar ve lifletler dağıtılmıştır. Ayrıca Genç Çiftçilere yönelik TARSİM Ankara Bölge Müdürlüğü Yetkililerinin katılımıyla 90 kişiye Tarım Sigortaları Sistemi hakkında eğitim toplantısı yapıldı. Bunun dışında Müdürlüğümüze gelerek ve telefonla bilgi alanlarla beraber yaklaşık bin 500 kişiye ulaşılmıştır. 2016 yılı Genç Çiftçi Projeleri iki yıllık takip süreçleri içerisinde merkez ilçemizde 70 defa, 8 ilçemizde 30 defa etkin denetimleri yapıldı.2017 yılı Genç Çiftçilerine ait hayvanların gelişi ile birlikte 2018 yılında denetimlerine başlanacaktır. Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şubesinin ikinci ana başlığı altında yürüttüğü Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi amacıyla Bolu ilimizde 2015 yılında başlayan 9. ve 10. Etaplarda Kanatlı hayvan yetiştiriciliği için tarımsal üretime yönelik sabit yatırım tesis projeleri, 2017 yılında da uygulamalarına devam etmiştir. Projelerini 2017 yılında bitiren projeler için 5.370.179,51 TL hibe ödemesi yapılmıştır. 2016/37 nolu tebliğ ile Ekim 2016 yılında yayımlanan 11.etapta 45 başvuru arasından 7 yatırımcı ile sözleşme yapılarak projeler uygulanmaya başlanmıştır. 11. etapta toplam proje tutarı 9.901.218,26 TL olan projeler için hibeye esas tutar 9.639.282,96 TL’dir. Yatırım tutarının %50 si oranında 4.819.641,30 TL hibe desteği ödenecektir. Projelerin hayata geçirilmesi ile 59 kişiye istihdam sağlanacaktır” dedi.

“12.ETAP İÇİN YAKLAŞIK 1000 KİŞİYE ULAŞILMIŞTIR”

Ayrıca Tetik; “ 2017 yılının Eylül ayında 2017/22 nolu tebliğ ile başlatılan 12.etabın başvuruları 11 Aralık itibariyle sona ermiştir. Bu tebliğin tanıtımı için Merkez ve ilçelerde 520 kişiye bilgilendirme toplantıları yapılmıştır. Yatırımcılara toplantılarda uygulama esasları hakkında hazırlanan kitapçıklar dağıtılmıştır. Bunun dışında Müdürlüğümüze gelerek ve telefonla bilgi alanlarla beraber 12.etap için yaklaşık 1000 kişiye ulaşılmıştır. Başvuru devam ederken Tebliğde yapılan değişiklikle ilgili Merkezde toplantı yapılarak yatırımcılar bilgilendirilmiştir. Bu etapta 31 adet başvuru yapılmış olup projelerle ilgili yapılacak değerlendirmeler sonucunda hibe programına alınacak yatırımcılar belirlenecektir. Ayrıca 2017 yılı içerisinde 6. 8. 9. ve 10.etaplar için 77 projenin sürdürülebilirliği açısından yapılması gereken 6 aylık kontroller yapılmıştır. Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şubesi üçüncü ana başlık altında da Bolu İli Kooperatifleri ve Birliklerle ilgili çalışmalarını yürütmektedir. İlimizde 183 adet tarımsal kalkınma, 4 adet sulama, 2 adet su ürünleri olmak üzere toplam 189 adet tarımsal amaçlı kooperatif, 1 adet kooperatif üst birliği, 4 adet yetiştirici birliği ve 7 adet üretici birliği bulunmaktadır” diye konuştu.

İŞTE 2017 YILINDA KIRSAL KALKINMADA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR

Son olarak Tetik; “ Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şubesi bu kapsamda 2017 yılında aşağıdaki çalışmaları yürütmüştür. *İlimizdeki 189 adet Tarımsal Amaçlı Kooperatif yöneticileri, mevzuat ve diğer uygulamalarla ilgili yıllık eğitime tabi tutulmuşlardır. *2017 yılında ilimizde proje uygulayan Tarımsal Amaçlı Kooperatiflerin ortakları, uygulanan proje ile ilgili eğitime tabi tutulmuşlardır. *İlimizde bulunan 189 adet tarımsal amaçlı kooperatifin genel kurul toplantısına bakanlık temsilcisi görevlendirilerek genel kurulun ana sözleşme ve kanuna göre yapılması sağlanmıştır. *Mengen’de 1, Mudurnu’da 2 adet tarımsal kalkınma kooperatifi kurulmuştur. Merkez’de 2, Göynük’te 1, Mudurnu’da 3, Seben’de 2, Yeniçağa’ da 1 olmak üzere 12 adet kooperatifin tasfiyesi gerçekleşmiştir. *İlimizdeki üretici ve yetiştirici birliklerine, ormancılık kooperatifleri bölge birliğine 21 adet başarılı kooperatife plaket ve başarı belgesi takdim edilerek 21 Aralık Dünya Kooperatifçilik Günü kutlanmıştır. *Kredi kullanan iki adet tarımsal kalkınma kooperatifinin muaccel hale gelen borçları yeniden yapılandırılarak on yıl süre ile taksitlendirilmiştir. *Kooperatif ortaklarından alınan 12 adet şikayet dilekçesi gereği araştırma yapılarak bakanlığa gerekli denetim raporları sunulmuştur. Şikayet sahiplerine bilgi verilmiştir. *İlimizde faaliyet gösteren Tarımsal Amaçlı Örgütler ile çalıştay düzenlenerek Bakanlığımızdan talep edilen politika değişiklikleri rapor haline getirilmiştir. İl Müdürümüz tarafından rapor Bakanlığımıza sunulmuştur” diye konuştu.