Haber; Aysun Beykoz

25-29 Aralık’ta tamamlanacak ön lisans ihaleleriyle toplamda 32 bölge için 2 bin 130 megavatlık ön lisans verilecek. Dün toplamda 430 megavatlık ön lisans verilen 8 bölge için teklifler alındı. Dün gerçekleşen ihaleler için 101 şirket başvuruda bulundu. İhaleler çerçevesinde Bolu’ya da rüzgar santrali kurulacak. Türkiye Elektrik İletim AŞ’den (TEİAŞ) yapılan duyuruya göre, toplam kapasitesi 2 bin 130 megavat olan rüzgar enerjisi santrallerinin yarışmaları 4 bölge için yapılacak. Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) tarafından 24-30 Nisan 2015'te başvuruları alınan 3 bin megavatlık rüzgâr kapasitesi için haziranda yapılan 710 megavat'lık yarışma sonrası geri kalan kapasite için de ihaleler Ankara'da yapılıyor. 32 ayrı bölgede yapılacak ihaleler için toplam 110 şirket teklif sundu. 2 bin 130 MW'lık rüzgar kapasitesi için gerçekleştirilecek yarışmalar büyük önem taşıyor.

Bölgelere göre kazanan firmalar ise şöyle:

Bolu-Düzce-Sakarya (30 MW) bölgesi için Günışığıges Elektrik Üretim'in Günışığı GES projesi 30 MW'ın tamamını aldı. Amasya-Samsun (60 MW) için Doğages Elektrik Üretim Doğages RES projesi, Ekores Enerji Üretim Taşova RES projesi ile 11 MW'lık kapasite tahsisi aldı. Çorum-Kastamonu-Sinop (70MW) için RES Anatolia Holding'in Topaz RES projesi Ekores Enerji Üretim Kozcu RES projesiyle 5 MW'lık tahsisi aldı. Antalya (100 MW) için Enyat Enerji Alanya RES projesiyle 50 MW, Dere Enerji D3 RES projesi, D1 RES projesiyle 10 MW alarak toplamda 20 MW, Akhisar Enerji'nin Dökükdağı projesi ise 30 MW kapasite tahsisi aldı. Bitlis- Muş bölgesine başvuran iki proje 40 MW'ı paylaştı. Difer Enerji'nin Miskevank RES projesi 20 MW, Beres Elektrik Üretim'in Örenlik RES projesi 20 MW'lık tahsis aldı.

2017 yılının rüzgâr enerjisi açısından verimli olduğunu belirten Türkiye Rüzgâr Enerjisi Birliği (TÜREB) Başkanı Mustafa Serdar Ataseven, "Yarışma sonrası ön lisanslar alınacak ve inşaat izin süreci başlayacak. İhaleyi kazanan firmaların rüzgâr santrali işletmeleri yaklaşık 3-4 yıllık bir sürede faaliyete geçecektir" diye konuştu.