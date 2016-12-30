2016 yılını bu günden itibaren artık geride bıraktık. Bıraktık ama 2016 yılından çok acılar çektik, çok ocaklara ateşler düştü. Çok canlar yandı. Her yıl olduğu gibi PKK terör örgütü ile yine mücadele ettik. Ülke uğruna, bayrak uğruna, ezan uğruna birçok şehitler verdik. Birde bunlar yetmezmiş gibi FETÖ terör örgütü ile ülke olarak direniş gösterdik, sözde darbe girişimine yine tek vücut halk olarak göğsümüzü siper ettik ve bu sözde darbe girişimini yine halkın iradesiyle sildik süpürdük.

2016 yılı çok acılı ve sancılı geçti. Sadece terör ve FETÖ ile uğraşmadık, trafik terörüne de onlarca can verdik. 2016’da uçaklar düşürüldü, büyükelçiler öldürdü, yine onlarca mülteci denizlerimizde yeni yaşamlar yeni umutlar için derin sularda yaşamlarını yitirdiler. Anne babaların ölümleri haricinde küçücük bedenler yine bu sularda melek olup hayata gözlerini yumdular. İş adamlarını, sinema, tiyatro sanatçılarını yine 2016 yılında kaybetmenin hüznünü yaşadık.

Türkiye genelinde bunları yaşarken, havasını soluduğumuz, ekmeğini yediğimiz güzel Bolu’muzda da istenmedik olaylar yaşadık. Üniversite öğrencisi genç kızlarımızı cinayetlere kurban verdik. Küçücük çocuklarımıza cinsel istismarlar yapıldı. PKK Terör örgütü üyeleri eylemlerini gerçekleştiremeden bertaraf edildi. FETÖ’den çok sayıda hakim ve savcı tutuklandı. İşadamları, esnaf, öğretmen gibi birçok kişi daha tutuklandı.

Aylardır FETÖ olayları ile yatıp kalktık. En kötüsü ise yine 2016’da öğretmenlerin kız öğrencilere cinsel istismarda bulunması, bir öğretmenin Atatürk’ün resmine yönelik hakarette bulunması da 2016 yılında oldu. Bolu’da 2016 gerçekten çok üzücü geçti. Geçtiğimiz bu yılda şehitler verdik. Şehitlerimiz aileleri ile hep birlikte gözyaşı döktük. Bu yıl gerçekten tarihe geçecek bir yıl oldu. Satırlarımıza sığdıramadığımız birçok olay oldu.

Bu gün 2016’ın son günü. Bolu Olay Gazetesi Yazı İşleri Ailesi olarak yeni yılda yani 2017’de bunların hiç birini yaşamak istemiyoruz. Birlik beraberlik ve huzur içersinde bir yıl geçirmek dileğiyle tüm Bolu halkının yeni yılını kutlarız.

OLAY GÜNDEM GAZETESİ AİLESİ