Haber: Aysun Beykoz

Konu ile ilgili bilgi veren Bolu İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Fahri Tetik yoğun ve yorucu geçen sezon sonunda Bakanlığın belirlediği salgın hastalıklarla mücadele programı doğrultusunda bütün büyükbaş ve küçükbaş hayvanların ve köylerde bulunan sahipli kedi ve köpeklerin aşılamalarının tamamlandığını söyledi. İl Müdürü Fahri Tetik sözlerine şöyle devam etti: “Merkez İlçemizde faal 3,480 büyükbaş ve 216 küçükbaş hayvancılık işletmemiz var. Her bir büyükbaş hayvana iki kere şap aşısı, iki kere brusella aşısı, bir kere çiçek aşısı yapılıyor. Sene sonunda da desteklemelerde mağduriyet yaşanmaması için her işletmeyi yeniden ziyaret edip buzağıların eksik aşılarını tamamlıyoruz. Böylece 3,480 ahırın her birine yılda sadece aşılamalar için en az 4 kere gitmiş oluyoruz. Koyunculuk işletmelerine de koyun-keçi vebası, mavi dil ve brusella aşıları ile küpeleme işlemi yapılıyor. Her koyun işletmesine de bu amaçla en az 2 kere gidiliyor. Sonuçta Merkez İlçemizde büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık işletmelerine toplamda 14,352 ziyaret gerçekleştirmiş olduk. İşletme kontrolleri, hastalık kontrolleri, eğitim ziyaretleri ve hayvan tespit çalışmaları da eklendiğinde her yıl 15 binden fazla işletme ziyareti yapmış oluyoruz. Bu yoğun programın Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şubesinden 25 personelin özverili çalışmasıyla gerçekleştirildiğini söyleyen İl Müdürü Fahri TETİK aşı sayıları ile ilgili de bilgi verdi: “Merkez İlçemizde 34,150 büyükbaş ve 36,707 küçükbaş hayvanımız var. Yıl sonunda toplamda büyükbaş hayvanlarımıza 66,872 şap aşısı, 37,969 çiçek aşısı ve 11,724 brucella aşısı; küçükbaş hayvanlarımıza 11,571 veba aşısı, 1,827 brucella aşısı, 7,911 mavi dil aşısı ve 560 çiçek aşısı; köylerdeki sahipli 3,374 kedi ve köpeğe de kuduz aşısı yapıldı.” 2018 yılında aşı programının Şubat ayında büyükbaş hayvanlara uygulanacak şap aşısı ile başlayacağını hatırlatan Bolu İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Fahri Tetik yeni yılın tüm yetiştiricilerimiz için hastalıklardan uzak olması temennisinde bulundu.