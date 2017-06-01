Haber: Aysun Beykoz

Bolu İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü İsmail TAŞ, genç çiftçilere 30'ar bin liralık hibe desteği sağlayacak programa gençlerin yoğun ilgi gösterdiğini belirterek desteklerden faydalanmak için müracaatta bulunan 1.185 Genç Çiftçinin değerlendirilmesi işleminin tamamlanarak hibe almaya hak kazanan 161 genç çiftçi projesinin askıya çıktığını söyledi.

İl Müdürü TAŞ, genç çiftçi projelerinin desteklenmesi ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamayı yaptı:

"Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Programı kapsamında 2017 yılı için faydalanacak başvuru sahiplerinin belirlenmesi işlemi tamamlandı. 2017 yılı için yapılan başvuruların, ilimizde kurulan Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılan değerlendirmesi 29 Mayıs 2017 tarihi itibariyle sona erdi. 1.185 Genç Çiftçinin başvurusunun değerlendirilmesi sonucunda Bakanlığımız tarafından ilimize tahsis edilen projelerden 161 Genç Çiftçi hibe almaya hak kazandı.

Genç Çiftçi Projeleri uygulama takvimine göre 30 Mayıs - 05 Haziran 2017 tarihleri arasında beş iş günü tüm il/ilçe müdürlüklerinde askıda kalacak. Başvuru yapan genç çiftçiler, İl Müdürlüğümüz internet sitesinden (http://bolu.tarim.gov.tr/) il/ilçe müdürlüklerine başvurara veya "https://gencciftci.tarim.gov.tr" adresinden durumlarını öğrenebileceklerdir.

Hibe almaya hak kazanan genç çiftçiler, 06-13 Haziran tarihleri arasında il/ilçe müdürlükleri ile yapacakları sözleşmelerden sonra projelerini faaliyete geçirmeye başlayacaklardır.

2017 yılı için hibe verilecek 161 projenin; 96’sı büyükbaş hayvancılık (sığır), 3 ü manda, 20 küçükbaş hayvancılık (koyun), 11 i büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık tesisi ve hayvan alımı, 16 sı arıcılık, 2 si ipekböceği yetiştiriciliği tesisi, 2 bağcılık ve kapama meyve bahçesi tesisi, 6 sı mantar üretimi tesisi, 5 i örtü altı tesisi alanlarında uygulanacaktır.

2016 yılında başlanan ve üç yıl sürecek olan bu program kapsamında geçen sene 159 genç çiftçiye çeşitli projeleri karşılığı olarak 4.770. 000 liralık hibe kullandırmıştık. Bu yıl ise 161 genç çiftçimize 4.830.000 TL'lik hibe kullandıracağız. Bu projeler içerisinde yer alan büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık projeleri kapsamında 1381 adet hayvan dağıtımı gerçekleştirilecektir.

Genç çiftçi projeleriyle ilgili verdiğimiz bu hibeler, kırsal kalkınma kapsamındaki desteklerimizin sadece bir parçası. Bu destekteki amacımız, hem tarımsal nüfusu gençleştirmek hem de kırsal kalkınmanın gençlerle beraber daha dinamik ve kalıcı bir şekilde gerçekleşmesini sağlamaktır. Verilecek bu desteğimiz, genç çiftçilerimize İlimiz ve ülkemiz tarımına şimdiden hayırlı olsun." İfadelerinde bulundu.



