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26 Mart 2017 Pazar
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    • 2017 yılı KÖYDES toplantısı yapıldı

    2017 yılı KÖYDES toplantısı Vali Aydın Baruş başkanlığında gerçekleşti. Toplantıda Bolu’ya tahsis edilen 19 milyon 184 bin 623 TL. ödeneğin proje bazında kullanım yerlerinin tespiti yapıldı.

    26 Mart 2017 Pazar 12:01
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    2017 yılı KÖYDES toplantısı yapıldı

    Haber: Esra ÖZTÜRK

    2017 yılı KÖYDES toplantısı Vali Aydın Baruş başkanlığında gerçekleşti. Toplantıda, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında gerçekleşen 2017 yılı Yüksek Planlama Kurulunun almış olduğu dağıtım kararı çerçevesinde, Bolu’ya tahsis edilen 19 milyon 184 bin 623 TL. ödeneğin proje bazında kullanım yerlerinin tespiti yapıldı.

    Vali Aydın Baruş başkanlığında gerçekleşen toplantıya Vali Yardımcısı Mustafa Özsoy, ilçe kaymakamları, İl Genel Meclis Başkanı Yaşar Yüceer, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli ile birlikte daire müdürleri ve şube müdürleri katıldı.

    “BU GURUR DUYDUĞUMUZ BİR OLAYDIR”

    Toplantı öncesi bir konuşma yaparak, Bolu’ya ayrılan bu yılki KÖYDES ödenek miktarının geçen yıla oranla yaklaşık üç kat fazla olduğuna dikkat çeken Vali Baruş, bunun sevindirici olduğunu söyledi. Başta Başbakanımız Sayın  Binali Yıldırım olmak üzere ödeneğin ilimize kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Vali Aydın Baruş, “Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım başkanlığında 16 Mart 2017 tarihinde Yüksek Planlama Kurulunda 2017/5 sayılı 2017 yılı KÖYDES Projesi ödeneklerinin dağıtımına yönelik alınan karar çerçevesinde ilimize tahsis edilen KÖYDES ödeneklerinin proje bazında kullanım yerlerinin tespiti amacıyla İl Tahsisat Komisyonu olarak bir araya geldik. Toplantımızın hem ilimiz için hem Türkiye’miz için güzel çalışmalara vesile olmasını temenni ediyorum. Yüksek Planlama Kurulunun almış olduğu kararla toplamda Türkiye genelinde 900 milyon TL. KÖYDES ödeneğinin iller bazında dağıtımına karar verilmiş ve bu ödeneklerin kullanım esaslarına dair önemli kararlar alınmıştır. Bu çerçevede Bolu ilimize ayrılan ödenek miktarı 2016 yılıyla karşılaştırdığımızda yaklaşık 3 katı civarında KÖYDES ödeneği İlimize tahsis edilmiştir ki bu son derece sevindirici ve gurur duyduğumuz bir olaydır. Bu nedenle bu ödeneğin tahsisini sağlayan Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım başta olmak üzere Sayın Bakanlarımıza, ödeneğin tahsisi konusunda çaba sarf eden Sayın Milletvekillerimize çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.  

    ÖDENEK DAĞITIMINDA PROJE ÖNCELİĞİ BAZ ALINACAK

    2017 yılı KÖYDES Projesi kapsamındaki çalışmalarda kullanılmak üzere ilimize 19 milyon 184 bin 623 TL. ödenek tahsis edildiğini belirten Vali Baruş ödeneklerin projelerin öncelik sırasına göre aktarılacağını ifade ederek şunları söyledi; “Ödeneklerin kullanımında iki ana esas belirlenmiştir. Birincisi Yüksek Planlama Kurulu kararının kapsam kısmında belirtilen işlerde kullanılmak üzere ödeneğin birinci kısmı içme suyu projeleri, köy yolları, küçük ölçekli sulama projeleri, atık su projeleri ve bunlarla ilgili bakım ve onarım giderlerinde kullanılmak üzere tahsis edilmiştir. Tahsis edilen ödeneklerin ikinci kısmı var ki;  birinci derece köy yollarında stabilize olan yollar varsa öncelikle bunların asfaltlanması için bu bölümdeki ödeneklerin kullanılması,  eğer stabilize yol yoksa bu ödeneğin köylerimizin yollarının asfalt, sıcak asfalt yapımı için tahsis edilebileceği belirtilmiştir. Bu bölümdeki ödenekleri biz her halükarda yollar için kullanacağız. İlçelerimizin ihtiyaçları göz önüne alınarak gerçekleştirilecek projeleri ilçe bazında görüşeceğiz. Bu ödeneklerin kullanımı konusunda inşaat mevsiminin de başlamış olması nedeniyle çok hızlı şekilde harekete geçilmesi ve yapılması planlanan işlerin ihale işlemlerinin bir an önce  tamamlanması gerekmektedir. Bu hususa özellikle dikkat etmemiz gerekiyor. Ayrıca İl Özel İdaresinin üç yıllık Su Eylem Planı çerçevesinde de ilçelerimizdeki köylerimizin öncelikleri belirlendi.  Bu çerçevede yürüteceğimiz çalışmalarla özellikle yeni içme suyu deposu yapımı, içme suyu depolarının iç kısımlarının sağlıklı hale getirilmesi, bakımının yapılması ve klorlama cihazlarının takılması ve bakımının yapılması kapmasında gerekli çalışmaları yapacağız. Önümüzdeki dönemde de sıcak asfalt yol yapımı konusunda ek ödenek gelme ihtimali var. Özellikle grup köy yolları dediğimiz yani en az birkaç köyün istifade ettiği, vatandaşımızın yoğun olarak kullandığı yollara sıcak asfalt yapılması önem arz ediyor. Bizim önceliğimiz bu olacak. Sıcak asfalt maliyetli bir iş ama uzun ömürlü olduğu için bizim açımızdan kaynakların etkin kullanılması açısından son derece önemlidir.”

    Vali Aydın Baruş’un konuşmasının ardından İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli tarafından 2016 yılında KÖYDES ödenekleri ile Bolu Merkez ve ilçelerde yapılan projelerin değerlendirilmesi ve 2017 yılı planlaması ile ilgili bir sunum gerçekleştirdi.   

    Anahtar Kelimeler: 2017, Yılı, KÖYDES, Toplantısı, Vali

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