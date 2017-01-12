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12 Ocak 2017 Perşembe
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    • 2017’nin ilk KÖYDES toplantısı yapıldı

    2017 yılının ilk KÖYDES Toplantısı Bolu Valisi Aydın Baruş başkanlığında gerçekleştirildi.

    12 Ocak 2017 Perşembe 11:03
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    2017’nin ilk KÖYDES toplantısı yapıldı

    HABER: Ceylan Beykoz

    Bolu Valisi Aydın Baruş Başkanlığında gerçekleşen toplantıya Vali Yardımcısı Mustafa Özsoy, İlçe Kaymakamları, İl Genel Meclis Başkanı Yaşar Yüceer, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli ve ilgili birim müdürleri katıldı.

    Toplantının açılış konuşmasını yapan Bolu Valisi Aydın Baruş, “Bugünkü toplantımızın konusu 2017 yılında Yüksek Planlama Kurulu kararıyla ilimize tahsis edilecek olan KÖYDES ödenekleri ile yapılacak işleri İlçelerimizin de taleplerini dikkate alarak planlamak.” şeklinde konuştu.

    Vali Baruş,KÖYDES Projesi çalışmalarında önceliğin köylere sağlıklı içme suyu temini olacağını ve bunun içinde suyun kaynağından itibaren kirlenmeyi önleyecektedbirlerin alınmasının gerektiğini belirtti. Bu tedbirlerin de; isale hatları iyileştirmesi, su depolarının sağlıklı hale getirilmesi, suyun klorlanması ve su depolarının temizliğinin sağlanması olduğunu belirtti.

    Vali Baruş diğer taraftan ise yol yapımında ilçelerde öncelikli olarak grup yollarının yapılması ve bakımına, daha sonra ise mahalle ve köyleri ana yollara bağlayan yol yapımına öncelik verileceğini kaydetti.

    Diğer yapılacak işlerde ise önem sırasına göre kanalizasyon yapımları ve onarımları, köy içlerine parke taşı döşemeleri, sulama göleti olan köylerde göletlerin onarımı ve yeni göletlerin yapımı olarak sıralandı.

    Toplantının devamında ise Kaymakamlar sırasıyla 2017 yılında ilçelerinde yapılmasını istedikleri projeleri öncelik sırasına göre açıkladılar.

    Anahtar Kelimeler: 2017, Yılının, Ilk, KÖYDES, Toplantısı

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