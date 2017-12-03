Haber: BMA

Gerede Belediyesi Kasım ayı meclis toplantısının 2. oturumu Meclis 1. Başkan vekili Mehtap Demirses Burku başkanlığında yapıldı. Belediye Meclis Salonunda yapılan toplantıda konuşan Burku, toplantıya katılan meclis üyelerine katılımlarından dolayı teşekkür ederken, “Belediye Başkanımızın Başkanlığında daha önce komisyona sevk edilen 2018 yılı mali bütçesini görüştük. Belediye Meclisinde 2018 mali yılı bütçesini 45 Milyon TL olarak oy birliğiyle kabul ettik” dedi.

Belediye Başkanı Mustafa Allar ise konu ile ilgili yaptığı konuşmada, Göreve geldikten sonra ödemelerimizde herhangi bir aksaklık olmadı. Verimlilik esasına göre kaynaklarımızı en doğru şekilde planlayıp yöneterek hemşerilerimize hizmet ediyoruz. Bütçemizin büyük bölümü ilçemize yapılacak yatırımlara ayrıldı. Bütçe içerisindeki en büyük payı ise %50,43 lük kısım ile yatırım giderleri aldı. Bu oran bütçemizi en iyi şekilde yönettiğimizi ifade eder. Gerede Belediyesi olarak hizmetlerimiz 2018 yılında da aralıksız devam edecek. Katkı ve çalışmalarından dolayı Meclis ve komisyon üyelerine teşekkür ediyorum. Bütçe hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.