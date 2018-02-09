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    • 2018 kursları başladı

    Tarımsal Nüfus Gençleşiyor Projesi kapsamında; Gıda, Tarım Ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, İŞKUR ve Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu arasında düzenlenen protokol gereği 2018 yılında düzenlenecek olan kursların planlamaları Ekim ayı itibariyle başladı.

    08 Şubat 2018 Perşembe 14:15
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    2018 kursları başladı

    Haber: Semih Baykal

    Tarımsal Nüfus Gençleşiyor Projeleri kapsamında açılan kurslara katılım sonucu çiftçiler geleneksel tarım yöntemlerine ek olarak pratik ve profesyonel tarım yöntemlerini öğreniyor.  Edinilen belgeler sayesinde genç çiftçiler büyük işletmelere işe alım durumlarında CV'lerinde ekstra puan kazanabilmenin yanında genç çiftçi vb. bakanlık projelerinde artı puanla birçok kişinin önünde yer alma fırsatı buluyorlar. Ayrıca bütün çiftçiler İŞKUR tarafından kurs süresi boyunca iş kazası riskine karşı ferdi kaza sigortası yapılıyor. SSK kaydı bulunmayan (çalışmayan) 18 yaş ve üzeri çiftçiler de kaza sigortasının yanı sıra günlük yol yemek harçlığı alıyor.

    Konu hakkında açıklamalarda bulunan Bolu Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İzzet Murat; "Bakanlığımız giderek yaşlanan kırsal nüfusu yerinde tutma ve köyden kente çeşitli nedenlerle göç eden genç nüfusu geri kazanma adına genç çiftçi, vb. projelerle tarım ve hayvancılık kapasitesini arttırmayı hedeflemektedir. Bu bağlamda açılan kurslarla projelerde artı puan, hayvancılık ile uğraşıyorsak bilgi edinme, edinilen bilgiyi pekiştirme, faydası yanında uğraşmayı düşünenler içinde eğitimler yeni bir pencere aralamaktadır" dedi. 2018 dönemi Tarımsal Nüfus Gençleşiyor Kurslarının Merkez Sultanköy'de başlayıp program dahilin de devam edeceğini söyleyen Murat, “Süt Sığırı Yetiştiriciliği, Besi Sığırı Yetiştiriciliği, Arı Yetiştiriciliği, Organik Tarım, Bitki Zararlılarıyla Mücadele, Tıbbi Aromatik Bitkiler, Meyve Ağaçlarında Budama, Meyve Bahçelerinde Gübreleme ve bunun gibi talep doğrultusunda değişebilen kurslarımız bulunmaktadır.  Katılmak isteyen çiftçi ve çiftçi adaylarımızı köy veya mahalle muhtarlığı olarak köy veya mahallelerinde kurs alacak grupları oluşturup; T.C. kimlik numaraları, isim-soy isim, eğitim durumu, telefon numaralarını ve adres bilgilerini içeren listeler oluşturup; Bolu Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüklerine verecekleri dilekçe ile başvurularını yapabileceklerdir” dedi.

    Anahtar Kelimeler: Tarımsal, Nüfus, Gençleşiyor, Projesi, Kapsamında;

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