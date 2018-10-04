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04 Ekim 2018 Perşembe
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    • 2018 yılı büyükbaş hayvan dağıtımı tamamlandı

    2018 yılı Genç Çiftçi Projesi kapsamında Bolu genelinde destek almaya hak kazanan 166 proje olup bunlardan 148 tanesi hayvancılık projelerinden oluşmaktadır.

    04 Ekim 2018 Perşembe 11:24
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    2018 yılı büyükbaş hayvan dağıtımı tamamlandı
     

    Haber: Aysun Beykoz

    Proje kapsamında, 2018 yılı içerisinde 9 ilçedeki 103 genç çiftçinin her birine 5´er adet sığır ve 10 çiftçiye 5´er adet manda olmak üzere toplam 565 adet büyükbaş dağıtılacak.

    2018 yılı için şu ana kadar Merkez, Mengen, Gerede ve Dörtdivan ilçelerinde büyükbaş hayvan dağıtımı tamamlandı. Önümüzdeki günlerde de Seben, Yeniçağa, Kıbrıscık, Göynük ve Mudurnu ilçelerinde yapılacak olan dağıtım ile birlikte toplam 103 genç çiftçiye 515 adet büyükbaş hayvan dağıtılmış olacaktır. Büyükbaş sığırlar montofon ve melezi, simental ve melezi hayvanlardan seçimi yapılarak damızlık etçi ve kombine ırklar hak sahiplerine verildi. Hayvanların dağıtımında Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü İl Müdür Yardımcısı Fahri Tetik, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Hasan Şen ve şube personeli hazır bulundu.

    Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Hasan Şen Genç çiftçilere hitaben; “Tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması, genç çiftçilerin girişimciliğinin desteklenmesi, gelir düzeyinin yükseltilmesi, alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması ve kırsalda genç nüfusun istihdamına katkı sağlayacak kırsal alandaki tarımsal üretime yönelik projelerin desteklenmesi amacıyla ilk olarak 2016 yılında uygulanmaya başlanan Genç Çiftçi Projesi ile genç çiftçilere 30 bin TL hibe desteği veriliyor. Devletin bu fedakarlığı karşısında sizlerden beklenen iyi bir çiftçi olmanız, üretken olmanız, kırsal kesimde gençlerin yaşayarak ekonomiye katkıda bulunabileceğini ispat etmenizdir. Bu çerçevede İl Müdürlüğü olarak her daim yanınızda olacağız. İlk Yıl hayvanları sigortalama zorunluluğunuz var. TARSİM bakanlığımız tarafından tarımsal ürünlerin sigortalanması ile ilgili bir kuruluş olup çiftçilerin ödeyeceği poliçe bedelinin yarısını devletimiz karşılamaktadır. Bu anlamda da mutlaka hayvanlarınızı sigortalatmanız sizlerin menfaatinedir. Genç Çiftçi Projesi kapsamında dağıtımı gerçekleştirilen hayvanların tamamı hibe olup, toplam 148 genç çiftçiye 4 milyon 440 bin TL hibe verilmiş olacak” dedi.

    Konu hakkında açıklama yapan İl Tarım ve Orman Müdürü İzzet Murat; " Kırsal kalkınma kapsamındaki desteklerimizin sadece bir parçası olan bu destekle amacımız, hem tarımsal nüfusu gençleştirmek hem de kırsal kalkınmanın gençlerle beraber daha dinamik ve kalıcı bir şekilde gerçekleşmesini sağlamaktır. Bu sene 1190 adet küçükbaş hayvan, 50 adet manda ve 515 adet büyükbaş hayvan teslimi yapılarak 148 genç çiftçinin hayvancılığa katkısı sağlanarak ailelerin mutluluğuna ortak olmuş olacağız. Umarım önümüzdeki yıllarda ilimize daha fazla proje kazandırırız. Program kapsamında projesi kabul olan çiftçilerimizi tebrik ediyor, projelerin ilimize ve çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

    Anahtar Kelimeler: 2018, Yılı, Genç, Çiftçi, Projesi

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