Haber: BMA

Gerede Belediyesi, geçtiğimiz yılı dolu dolu tamamlayarak yaptığı hizmetler ile ilçe halkının takdirini kazandı. Belediye Başkanı Mustafa Allar’ın aralıksız sürdürdüğü girişimler ile ilçede tamamlanan önemli projelerin vatandaşın sorunlarını çözdüğü ve ilçenin görünümünü güzelleştirdiği herkes tarafından biliniyor. İşte geçen hafta ilk kısmını yayınladığımız o proje ve çalışmaların devamı:

ÇALIŞMALARDA DUR DURAK YOK

İlçenin gelişip güzelleşmesi için dur durak demeden mesailerini sürdüren Gerede Belediyesi Fen işleri Müdürlüğüne bağlı Park ve Bahçeler Birimi şehrin dört bir yanında çalışmalarını sürdürdü. Belediye Başkanı Mustafa Allar’ın talimatıyla başlayan kilitli parke, tretuvar ve kaldırım ile peyzaj çalışmalarının önemli bir kısmı geçtiğimiz 2017 yılında tamamlandı. İlçenin ihtiyaç duyulan birçok yerinde tamamlanan kaldırım çalışmaları H. Emin Efendi Caddesi, Cumhuriyet Meydanı ve Osmanlı Caddesinde yapıldı. Gerede Belediyesi Park ve Bahçeler birimi tarafından yapımına başlanılan Vezir Han önündeki park yenileme çalışmaları tamamladı, ekonomik ömrünü tamamlayan döşeme taşları ve bordür taşları yenileriyle değiştirilen parka meyland gülleri, yediveren gülleri, top mazı, piramit mazı, careks ekimi yapıldı. Işıklandırma direkleri de yapılıp yenilendi ayrıca vatandaşların daha serin bir ortamda dinlenmeleri ve yağıştan korunmaları için tente güneşlik yapıldı. Yaklaşık 230 metrekarelik döşeme taşı değişikliği yapılan park ilçe halkının hizmetine sunuldu. Cumhuriyet Meydanında bulunan çay bahçesinin önündeki kaldırımlarında deforme olması nedeniyle yapılan çalışma ile yaklaşık 285m² döşeme taşı değiştirilerek vatandaşlarımızın hizmetine sunuldu.

DAYIOĞLU DERESİ

Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü ve Belediye Başkanı Mustafa Allar’ın DSİ ile daha önce yapılan görüşmeler ve ilçeye gelerek yaptıkları tetkik ve incelemeler neticesinde Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gerede Yerleşkesi alanından Mevlana Mürüvvet Vakfının güneyine kadar olan yaklaşık 600 metrelik kısımda dere ıslahı çalışmaları yapıldı.

15 TEMMUZ MİLLİ BİRLİK VE BERABERLİK GÜNÜ

15 Temmuz Destanı Milli Birlik ve Beraberlik günü etkinlikleri, nahiyesinden metropolüne varıncaya kadar tüm ülkede olduğu gibi ilçemizde de büyük bir katılımla gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığının himayelerinde tertip edilen ilçedeki etkinliklere başta Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü olmak üzere İlçe Kaymakamı Cengiz Ünsal, Belediye Başkanı Mustafa Allar, Şehidimiz Fatih Kalu’nun ailesi, Gazilerimiz ve aileleri, Siyasi Parti Başkanları, Belediye Meclis Üyeleri, Daire Amirleri, STK Başkanları ve binlerce Geredeli vatandaş katıldı. Şehitlerimiz için Müftülüğe bağlı imam ve müezzinlerde oluşan ekip, Mevlid-i Şerif kıraat ettiler. Geredeliler, ilçedeki etkinliğe katılan 15 Temmuz Gazimiz Hüseyin Keski’nin 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını kendi ağzından dinleme fırsatı buldu. Hüseyin Keski’nin hatırası, olayların göründüğünden de dehşet olduğunu anımsattı ve bu hatıraları dinleyen halk hainleri lanetledi. 15 Temmuz Cumartesi günü devam eden etkinliklerde Cumhuriyet Meydanı ve Ramazan Dede Bilgievinde düzenlenen 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü Konulu fotoğraf ve resim sergilerinin açılışı yapıldı. Ardından 15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanına 250 şehidin isminin verildiği fidan dikimi gerçekleştirildi. 15 Temmuz gecesinde ise Gerede Kaymakamı Cengiz Ünsal, Belediye Başkanı Mustafa Allar, İlçe protokolü ve on binlerce vefakâr vatandaşın katılımıyla birlikte büyük Türk Bayrağı eşliğinde 15 Temmuz kutlu yürüyüşünü gerçekleştirildi. Akabinde 15 Temmuz günü Gazi olan Ankara Altındağ Belediye Meclis üyesi Geredeli Kazım Çakır’ın anlattığı yaşanan olaylar dinleyenlerin tüylerini ürpertti. Programların ardından sabahın ilk ışıklarına kadar Vatan nöbeti devam etti.

ARAÇ FİLOSU

14 Temmuz Cuma günü Gerede Belediyesi’nin hizmet için filosuna aldığı araçlar için tören yapıldı ve mehteran konseri verildi. Belediye Başkanı Mustafa Allar tarafından protokole araçlar tanıtıldı. Gerede Kaymakamı Cengiz Ünsal ise yapılan hizmetlerin takdire şayan olduğunu ifade ederek alınan Gerede’ye hayırlı olmasını temenni etti. Programın sonunda binlerce misafire açık alanda yemek ikram edildi. Düzce Belediyesi Mehteran Takımı Konseri 45 dakika sürdü ve Gerede Halkı tarafından çok büyük alkış ve beğeni aldı.

DERİ OSB

Gerede Deri Organize Sanayi Bölgesinde temel atma ve fabrika çalışmaları resmen başladı. Temelleri atılan fabrikaların kısa sürede üretime geçirilmesi planlanıyor.

Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, 2017 yılında Gerede’nin hem ekonomik hem çevresel olarak güzelleşmesi adına yaşanan gelişmelere ilişkin yaptığı konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Göreve geldiğimiz günden beri amacımız her zaman için halkımızın huzuru ve güvenliğini sağlamak. Yaptığımız bütün çalışmaların temelinde hemşerilerimizin sorunlarını ele aldık ve bu çalışmaların hayata geçmesi adına ilimiz AK Parti Milletvekilleri ile Ankara’da Bakanlıklarımız ile hummalı bir görüşme yürüttük. Çok şükür bugün geldiğimiz noktada projelerimizin birçoğunu tamamladık. Yapmayı düşündüğümüz birçok projenin ise hayata geçmesi için çalışmaları başlattık. Gerede Belediyesi olarak 2017 yılında olduğu gibi 2018’de de bu çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz ve yeni projeler, yeni düzenlemeler ile ilçemizi vatandaşlarımız için daha yaşanabilir bir yer yapacağız. Devam eden çalışmalarımızı en kısa sürede sonlandıracak, biten her çalışmanın ardından bir yenisini ekleyerek Geredemizi kalkındırmaya ve güzelleştirmeye devam edeceğiz. Bizlere çalışmalarımızda destek veren başta ilçe halkımız olmak üzere bu çalışmaların hayata geçmesinde emeği olan tüm mesai arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum.”