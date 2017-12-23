Haber: Kasım ŞAHİN

Bolu Adliyesi resmi internet sitesinde yayınlanan ve 2018 yılında görev yapacak olan18 kişilik bilirkişi listesinde kazananların isimleri, meslekleri ve bilirkişilik yapacakları yabancı diller şu şekilde oluştu.

Erhan Arslan(Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni-Arapça), Hamza Deveci(Avukat-Fransızca, İngilizce), Cem Yılmaz(Tercüman-Almanca, İngilizce), Timuçin Gürses(İngilizce öğretmeni-İngilizce, Almanca, Fransızca), Bedi Arslan(Ziraat Yüksek Mühendisi-Arapça), Abdullah Bulut(İnfaz ve Koruma Memuru-Arapça), Hilmi Kemal Yurdakul(Öğretmen-Arapça), Meral Tahtabacak(Mimar-Almanca), Rahmi Akduman(Tercüman-Arapça), İpek Meltem Tunay(İngilizce), Aydın Özçağlar(Tercüman-İngilizce), RiadhYousf(Elektrik Mühendisi-Arapça, Fransızca, İngilizce, İtalyanca), Şeyma Cankıldır(Dış Ticaret-İşaret dili eğitmenliği ve tercümanlığı), Murat Isnık(Din görevlisi-Osmanlıca), Buşra Kayış(Müftülük fahri çalışanı-Arapça), Kübra Kayış(Öğrenci-Arapça), Taha Kayış(Öğrenci-İngilizce) ve Deniz Önay Soysal(Sosyolog-Aile Danışması-İngilizce)