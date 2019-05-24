2018’de 3 362 bebek doğdu

Haber: Gönül Olutürk

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) Başkanlığı Kocaeli Bölge Müdürlüğünce hazırlanan; Türkiye Geneli ve Bölge Müdürlüğü sorumluluğundaki ilimiz Bolu dahil, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Yalova’ya ait 2018 Aylara göre Doğum İstatistikleri açıklandı. TÜİK Kocaeli Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye'de canlı doğan bebek sayısı 2018 yılında 1 milyon 248 bin 847 oldu. Türkiye'de en fazla doğumun meydana geldiği ay 117 bin 404 bebek ile Temmuz ayı olurken en az doğumun gerçekleştiği ay ise 89 bin 647 bebek ile Şubat ayı oldu.

İLİMİZDE EN FAZLA DOĞUM TEMMUZ OLDU

TÜİK Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre, ilimiz Bolu’da Canlı doğan bebek sayısı 2018 yılında 3 362 oldu. İlimizde en fazla doğum 322 bebek ile Temmuz ayında olmuştur. En az doğumun gerçekleştiği ay ise 232 bebek ile Aralık ayı oldu. İlimizde toplam doğurganlık hızı, 2018 yılında 1,52 çocuk olarak gerçekleşti.

DOĞURGANLIK HIZININ EN YÜKSEK ŞANLIURFA OLDU

Toplam doğurganlık hızının en yüksek olduğu il 2018 yılında 4,13 çocuk ile Şanlıurfa oldu. Bu ili 3,6 çocuk ile Şırnak, 3,26 çocuk ile Ağrı ve 3,23 çocuk ile Muş izledi. Toplam doğurganlık hızının en düşük olduğu il ise 1,3 çocuk ile Gümüşhane oldu. Bu ili 1,43 çocuk ile Kütahya, Zonguldak ve Edirne izledi.