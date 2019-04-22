2018’de sonuncu olduk

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Bölge Müdürlü verilerine göre; Bolu’nun küçük yaşta kız çocuk evlilik oranı en düşük il olduğu ortaya çıktı. 2018 verilerine göre Bolu küçük yaşta kız çocuk evliliği sıralamasında sonuncu oldu.

Evlenme istatistiklerine göre; 17 yaş altı grubunda olan kız çocuklarının resmi evlenmelerinin toplam resmi evlenmeler içindeki oranı 2014 yılında % 1,2 iken bu oran 2018 yılında % 0,7'e düştü. Bolu ilinde toplam evlenme sayısı 2.279, evlenen kız çocuk sayısı 12 ve kız çocuk evlenmelerinin toplam evlenmeler içindeki oranı % 0,7 olduğu belirtildi. Bu oran, illere göre incelendiğinde; 2018 yılında Ağrı ilinin %14,8 ile kız çocuk evlenmelerinde en üst sırada yer aldığı görüldü. Bu ili, %14,1 ile Muş ve %12,5 ile Bitlis izledi. Kız çocuk evlenmelerinin toplam evlenmeler içindeki oranının en düşük olduğu iller ise % 0,7 ile Bolu, %0,9 ile Trabzon ve Artvin oldu.

17 yaş altı grubunda olan kız çocuklarının resmi evlenmelerinin toplam resmi evlenmeler içindeki oranı sıralamasında Türkiye sonuncusu olan Bolu bu sonuçla ülkenin gururu olmayı başardı.