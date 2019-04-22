2018’de sonuncu olduk

2018’de sonuncu olduk

2018’de sonuncu olduk

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Bölge Müdürlü verilerine göre; Bolu’nun küçük yaşta kız çocuk evlilik oranı en düşük il olduğu ortaya çıktı. 2018 verilerine göre Bolu küçük yaşta kız çocuk evliliği sıralamasında sonuncu oldu.

Evlenme istatistiklerine göre; 17 yaş altı grubunda olan kız çocuklarının resmi evlenmelerinin toplam resmi evlenmeler içindeki oranı 2014 yılında % 1,2 iken bu oran 2018 yılında % 0,7'e düştü. Bolu ilinde toplam evlenme sayısı 2.279, evlenen kız çocuk sayısı 12 ve kız çocuk evlenmelerinin toplam evlenmeler içindeki oranı % 0,7 olduğu belirtildi. Bu oran, illere göre incelendiğinde; 2018 yılında Ağrı ilinin %14,8 ile kız çocuk evlenmelerinde en üst sırada yer aldığı görüldü. Bu ili, %14,1 ile Muş ve %12,5 ile Bitlis izledi. Kız çocuk evlenmelerinin toplam evlenmeler içindeki oranının en düşük olduğu iller ise % 0,7 ile Bolu, %0,9 ile Trabzon ve Artvin oldu.

17 yaş altı grubunda olan kız çocuklarının resmi evlenmelerinin toplam resmi evlenmeler içindeki oranı sıralamasında Türkiye sonuncusu olan Bolu bu sonuçla ülkenin gururu olmayı başardı.

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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