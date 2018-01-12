Haber: BMA

Bolu Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü tarafından her ay düzenli olarak organize edilen muhtarlar toplantısı, bu ay Semerkant Mahallesi Muhtarı Enver Tunç’un ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıya Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Bolu Belediye Başkan Yardımcıları Zerrin Biçen ve Necmi Arman, Bolu Belediye Meclis Üyesi ve Boluspor Başkanı Necip Çarıkçı, belediye daire müdürleri ve Bolu Merkez’de bulunan mahallelerin muhtarları katıldı. Toplantıda ilk olarak bir teşekkür konuşması ve Bolu Belediyesi tarafından mahallesinde gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili sunum yapan Semerkant Mahallesi Muhtarı Enver Tunç, başta Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz olmak üzere tüm belediye personeline teşekkür etti.

Enver Tunç’un konuşmasının ardından, Dr. Cem Yıldırım tarafından soba zehirlenmeleri ile ilgili bir sunum gerçekleştirildi. Toplantının devamında Bolu Belediyesi’nde görevli Mühendis Ali Yaman tarafından Bolu Belediyesi Güneş Enerji Sistemi projesi, yine Bolu Belediyesi’nde görevli Mühendis Mehmet Öztürk tarafından da İçme Suyu Kayıp Kaçak Oranları ile ilgili sunumlar gerçekleştirildi. Sunumların devamında bir konuşma yapan Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz ise, “Bolu Belediyesi’nde ilk göreve geldiğimizde içme suyundaki kayıp kaçak oranı %70’ken şu an dünyanın en gelişmiş illerinin seviyesine yani %20’lere geldik. Geldiğimiz noktayı Türkiye’de hayal edebilecek bir başka belediye bulunmamaktadır. Emeği geçen çalışanlarımızdan Allah razı olsun. Bu çok yoğun bir çalışmaydı ve daha önemlisi sürdürülebilir olabilmesiydi. İnşallah bu sistemi sürekli kontrol altında tutarak devam ettireceğiz” dedi. Konuşmasında ayrıca Güneş Enerjisi Sistemi projesi hakkında bilgiler veren Başkan Yılmaz, 15 güne kadar elektrik üretimine başlayacaklarını söyledi.

