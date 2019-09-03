2019-2020 Adli Yılı açıldı

Haber: Aysun Beykoz

Bolu Adalet Sarayı bahçesinde yapılan 2019-2020 Adli Yıl Açılış Törenine Bolu Valisi Ahmet Ümit, Bolu Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Sabri Saldıroğlu, Belediye Başkanı Tanju Özcan, Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman, Bolu Ağırceza Mahkemesi Başkanı Seyfi Han, Bolu İdare Mahkemesi Başkanı Turgut Delal, Baro Başkanı Sabri Erhendekçi, hakimler, savcılar, avukatlar, adliye çalışanları ve kurum müdürleri katıldı. Adli Yıl açılış töreni münasebetiyle düzenlenen program, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı.

Törende konuşan Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman ve Bolu Baro Başkanı Sabri Erhendekçi de birere konuşma yaparak yeni adli yılın ilimize ve ülkemize hayırlar getirmesi temennisinde bulundular. Yapılan konuşmaların ardından Adli Yıl açılış programı düzenlenen kokteyl ile son buldu