2019 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?

Haber: Kasım ŞAHİN

Emekliler, bayram ikramiyelerine yönelik ödemeleri büyük bir heyecanla bekliyor. Emekliler, tıpkı geçtiğimiz sene olduğu gibi bu yıl da Ramazan ve Kurban Bayramları öncesi biner lira bayram ikramiyesi alacak.2018'de toplam 2 bin lira bayram ikramiyesi alan emekliler, bu yılki ödemeleri ise Mayıs ve Ağustos'ta cebine koyacak. İkramiyeden yeni emekliler de yararlanabilecek

TARİHLER BELLİ

Bu yıl Ramazan Bayramı 4-6 Haziran'da kutlanacak. 3 Haziran arefe günü. 1 ve 2 Haziran da hafta sonuna denk geliyor. Bu nedenle emeklilere bin liralık bayram ikramiyesinin Mayıs sonunda ödenmesi bekleniyor.Emeklilerin hesabına bin lira tutarındaki ödemeler büyük ihtimalle 27-31 Mayıs arasında yatırılacak.

Böylece emekliler bu yılın ilk bayram ikramiyesini almış olacak. Ödemelerin yatırıldığı tarihe kadar emekli aylığı bağlananlar da bu yılın ilk ikramiyesinden yararlanacak.Yeni emekliler, bu tarihten itibaren verilecek tüm bayram ikramiyelerini alabilecek, 2019'da 2 bin lirayı cebine koymuş olacak.

İKİNCİSİ ÖDENECEK

Ağustos da emekliler için yine ikramiye ayı olacak. Emeklilere, bu yılın ikinci bayram ikramiyesi ödenecek.Kurban Bayramı 11-14 Ağustos'ta kutlanacak. Arefe günü de 10 Ağustos Cumartesi gününe denk geliyor.İkramiyenin de bu tarihten önce, 5-9 Ağustos'ta ödenmesi bekleniyor. Yine bu tarihe kadar emekli olanlar da bin liralık ikramiyeden yararlanabilecek.

İlk ikramiyeden sonra emekli aylığı bağlananlar, 2019'u bin lira ikramiye ile kapatacak. İkramiye ödemelerinin yapılacağı kesin tarih Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından duyurulacak.

600 LİRAYI BULUYOR

Bu arada yeni emekli olanlar maaşlarını 3 yıllığına bir bankadan alma sözü verirlerse 600 lirayı bulan promosyondan da yararlanacak.Normalde en yüksek 450 lira olan promosyon parası bazı bankaların kampanyaları ile 600 liraya kadar çıkıyor.Bankalar ayrıca düşük faizden puan uygulamasına kadar birçok ek destekler de sunuyor.