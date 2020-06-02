2019 kaza bilançosu belli oldu

Haber: Volkan Yılmaz

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Türkiye’de karayolu ağında 2019 yılında toplam 1 milyon 168 bin 144 adet trafik kazası meydana geldi. Bu kazaların 993 bin 248 adedi maddi hasarlı, 174 bin 896 adedi ise ölümlü yaralanmalı trafik kazası olarak kayıtlara geçti.

Bolu’da da 2019 yılında 4 bin 639 trafik kazası meydana geldi. Aynı yıl içerisinde Bolu’da 845 ölümlü yaralanmalı trafik kazası meydana geldi. Meydana gelen kazalarda 49 kişi hayatını kaybetti. Meydana gelen trafik kazalarında 39 kişi kaza yerinde hayatını kaybederken, 10 kişi de hastanede hayatını kaybetti. Aynı yıl içerisinde meydana gelen trafik kazalarında bin 568 kişi de çeşitli şeklide yaralandı.

Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2020, 14:42