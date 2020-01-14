2019 turizm verileri açıklandı

Haber: N. Halid Altundal

Abant, Gölcük, Yedigöller gibi doğa harikası güzellikleriyle; Mudurnu, Göynük gibi tarihi dokusuyla ve termal tesisleriyle ülkemizde turizm açısından önemli çekim merkezi olan ilimiz Bolu, 2019 yılında ziyaretçi akınına uğradı. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından açıklanan 2019 yılı ziyaretçi verilerinde Milli Park ve Tabiat Parklarının ziyaretçi sayıları paylaşıldı.

Açıklanan verilere göre 2019 yılı içerisinde Abant’ı 910 bin 435 kişi, Gölcük’ü 571 bin 40 kişi, Yedigöller’i 252 bin 247 kişi, Göksu’yu 7 bin 454 kişi, Sülüklü Gölü 14 bin 415 kişi, Kıbrıscık Karagölü 5 bin 958 kişi, Beşpınarlar2 bin 521 kişi, Sünnet Gölünü 24 bin 590 kişi ziyaret etti.

2019’DA KAÇ KİŞİ İLİMİZİ ZİYARET ETTİ?

İl Kültür Turizm Müdürlüğü verilerinde ayrıca yerli ve yabancı turist sayıları da açıklandı. Açıklanan ziyaretçi istatistiklerine göre turizm işletmelerinde konaklayan yerli turist sayısı 728 bin, turizm işletmelerinde konaklayan yabancı turist sayısı 104 bin, mesire yerlerini günü birlik ziyaret eden turist sayısı ise 1 milyon 788 bin 660 kişi olarak belirlendi. Buna göre ilimizi ziyaret eden toplam turist sayısı 2 milyon 620 bin 660 kişi oldu.