2019 yılı aile istatistikleri yayınlandı



Haber: N. Halid Altundal

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre; Türkiye'de 2012 yılında 3,69 kişi olan ortalama hanehalkı büyüklüğünün azalma eğilimi göstererek 2019 yılında 3,35 kişi olduğu görüldü. İllere göre incelendiğinde; 2019 yılında ortalama hanehalkı büyüklüğünün en yüksek olduğu il, 6,11 kişi ile Şırnak olurken en düşük olduğu il ise 2,63 kişi ile Çanakkale oldu.

Açıklanan verilere göre, tek çekirdek ailenin tanımı yalnızca eşlerden veya eşler ve çocuklarından veya tek ebeveyn ve en az bir çocuktan oluşan hanehalklarıdır. Bu tanım kapsamında, ADNKS sonuçlarına göre; ülkemizde tek çekirdek aileden oluşan hanehalklarının oranı, 2014 yılında yüzde 67,4 iken 2019 yılında yüzde 65,1 oldu.

Tek kişilik hanehalklarının oranının 2014 yılında yüzde 13,9 iken 2019 yılında yüzde 16,9'a yükseldiği görüldü. Geniş aile olarak tanımlanan ve en az bir çekirdek aile ve diğer kişilerden oluşan hanehalklarının oranı, 2014 yılında yüzde 16,7 iken 2019 yılında yüzde 15,0 oldu. Çekirdek aile bulunmayan birden fazla kişiden oluşan hanehalklarının oranının ise 2014 yılında yüzde 2,1 iken 2019 yılında yüzde 3,0'a yükseldiği görüldü. Tek kişilik hanehalkı oranının en yüksek olduğu il Tunceli; tek çekirdek aileden oluşan hanehalkının en fazla olduğu il Osmaniye; geniş aileden oluşan hanehalkı oranının en yüksek olduğu il ise Şırnak oldu.

BOLU’DA DURUM NE?

TÜİK Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan ADNKS sonuçlarına göre; ilimiz Bolu’da 2012 yılında 3,29 kişi olan ortalama hanehalkı büyüklüğünün azalma eğilimi göstererek 2019 yılında 3,00 kişi olduğu görüldü. Açıklanan verilere göre ilimizde tek kişilik hanehalkı sayısı yüzde 20,0 oranıyla 19 bin 738 oldu. Tek çekirdek aileden oluşan hanehalkı sayısı ise yüzde 59,3 oranıyla 58 bin 506 oldu. TÜİK verilerine göre Bolu’da en az bir çekirdek aile ve diğer kişilerden oluşan aile olarak tanımlanan geniş aileden oluşan hanehalkı sayısı yüzde 16,8 oranıyla 16 bin 556 oldu.