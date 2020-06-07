​​​​​​​2019 yılı faaliyet raporu açıklandı

Haber: C. Kutay Aykan

Adalet Komisyonu Başkanı Serkan Özalp’ın 2019 yılı faaliyet raporu sunuşunda şu görüşlere yer verildi; Adli sisteminin zamanında ve etkin bir şekilde yürütülmesi; bireyin ve dolayısıyla toplumun, huzur ve barış içerisinde yaşamasının ve sosyo-kültürel gelişiminin en temel şartlarından birisidir. Etkin bir adalet sisteminin yanında adalet duygusunun korunması da yine adil ve vicdana uygun kararlarla yargılamanın makul sürelerde bitirilmesine ve yargılama hizmetlerinin toplumun her kesimi tarafından kolayca ulaşılabilir niteliklere sahip olmasına bağlıdır. Ayrıca adalet kapsamda hizmetlerinin yürütülmesinde hesap verilebilirlik ve şeffaflık, yukarıda belirtilen diğer unsurlarla birlikte, toplumda adalet anlayışının kalıcı bir şekilde oluşmasına katkı sağlamaktadır.

Bu hususların yanında adliye hizmet binalarının çağına uygun bir şekilde yapılıp hizmete sokulması adliye çalışanlarının verimliliğini ve başarısını göz ardı edilemeyecek kadar artırmaktadır.

Bolu İli yukarıda sayılan tüm unsurlar bakımından en şanslı iller arasında yer almaktadır. Bolu Adliye Sarayı yeni hizmet binasında 29 Ekim 2018 tarihinde faaliyete geçmiş olup çağımızın gerektirdiği tüm altyapıya, teknik ve fiziki donanıma sahiptir.

2019 yılı itibariyle 2.Ağır Ceza Mahkemesi, 5.Asliye Ceza Mahkemesi ve 2.Aile Mahkemesi kurulmuştur. Böylelikle Bolu Merkez adliyesinde 2 Ağır Ceza Mahkemesi, 5 Asliye Ceza Mahkemesi, 3 Asliye Hukuk Mahkemesi, 2 Aile Mahkemesi, 2 Sulh Hukuk Mahkemesi, 1 Kadastro Mahkemesi, 1 İcra Mahkemesi, 1 Sulh Ceza Hakimliği ve 1 İnfaz Hakimliği olmak üzere toplam 18 mahkeme kurulu bulunmaktadır.

Mülhakat adliyeleri olan Gerede, Mudurnu, Göynük ve Mengen adliyelerinde ise ayrı ayrı 1 Asliye Ceza Mahkemesi, 1 Asliye Hukuk Mahkemesi, 1 Sulh Hukuk Mahkemesi, 1 Kadastro Mahkemesi, 1 İcra Mahkemesi ve 1 Sulh Ceza Hakimliği olmak üzere toplam 20 mahkeme mevcuttur. Tüm mahkemelerde Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) kullanılmasına geçilmiş ve bu sistem yargılamanın şeffaflığı ile yargılamanın daha az sürede bitirilmesi hususunda aktif rol almaktadır.

Adliye binamızda adalet hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması ve seri bir şekilde işlemlerin yürütülebilmesi amacıyla Ceza Mahkemeleri, Hukuk Mahkemeleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı ön büroları ile Danışma masası ayrı ayrı faaliyet göstermekte olup komisyon başkanlığımızca yeterli sayıda personel görevlendirmesi yapılmıştır. Alternatif çözüm yollarından arabuluculuğun yargı sisteminde daha aktif hale gelmesiyle birlikte, arabuluculuk büromuzun etkinliği artmıştır.

Meslek Liselerinin Adalet Bölümü öğrencileri stajlarını adliyemizde yapmak üzere kabul edilmiş, iş disiplini ve mesleki bilgileri üst düzeyde verilerek adalet hizmetlerine katkılarında yardımcı olunmuştur. Bu kapsamda Bolu Merkez ve Mülhakat adliyelerinin 2019 yılına ait iş ve kadro durumlarına ilişkin bilgiler Ulusal Yargı Ağı Bilişim (UYAP) sisteminde yer alan bilgiler esas alınarak raporda ayrı ayrı başlıklar halinde sunulmuştur.

Adliyemize gelen ve her geçen gün artış gösteren dosyaların sonuçlandırılmasında tüm hâkim ve savcılarımızın yanı sıra müdür, zabıt katibi, mübaşir ve diğer personelimizin de özverili çalışmaları sonucu yüksek bir performans yakalanmıştır. Özverili çalışmalarından dolayı hâkim ve savcılarımız ile tüm yardımcı yargı personelimize teşekkürlerimi sunuyorum.