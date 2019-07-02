‘2019 yılı yaz etkinlikleri’ öğrencileri bekliyor

Haber: Esra Öztürk

2018-2019 eğitim öğretim döneminin sona ermesinin ardından Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın talimatıyla, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yaz tatili boyunca öğrencilerin boş vakitlerini daha verimli değerlendirmesi amacıyla bir dizi ücretsiz kurs ve etkinlik düzenliyor. 2019 yılı yaz etkinlikleri kapsamında İmarethane Sosyal Tesisi, Mehmet Yücetürk Sanat Merkezi ve dış mekânlarda, üç farklı kategoride 15 branşta kurs ile çok sayıda sosyal aktivite gerçekleştirilecek.

Yaz tatilini fırsata çevirmek isteyen tüm öğrenciler, ders tekrarlarından okuma ve film saatlerine, doğa yürüyüşlerinden bisiklet turlarına, müze ve huzurevi ziyaretlerinden resim, sanat eğitimi, bağlama, gitar ve Ebru sanatına kadar birçok ücretsiz kurs ve etkinliklere katılarak, yaz tatilini çok daha verimli ve eğlenceli geçirebilecek.

İMARETHANE SOSYAL TESİSİ’NDE 4 ÖĞRETMEN GÖREV YAPIYOR

Bolu Belediyesi İmarethane Sosyal Tesisi’nde yaz etkinlikleri kapsamında farklı branşlarda görev yapan 4 öğretmen, yaklaşık 150 öğrenciye derslerinde yardımcı oluyor. Etkinliklere katılan öğrenciler, tecrübeli öğretmenler eşliğinde eksik konularını çalışarak yeni eğitim yılına hazır girme fırsatını yakaladıkları gibi boş zamanlarında da satranç oynayıp, film izleyerek hoşça vakit geçirebiliyorlar.

SANATSAL ETKİNLİKLERİN ADRESİ MEHMET YÜCETÜRK SANAT MERKEZİ

Etkinlikler kapsamında Kent Meydanı’ndaki Bolu Belediyesi Mehmet Yücetürk Sanat Merkezi’nde ise sanatsal kurs ve etkinlikler düzenleniyor. Tamamen ücretsiz olan kurslarda öğrenciler, resim, tezhip, minyatür, keman, bağlama, gitar ve Ebru sanatı eğitimi alabiliyor.

BİSİKLET TURU, HUZUREVİ ZİYARETİ VE DAHASI…

Öğrencilere yönelik yaz tatili etkinliklerini bunlarla da sınırlandırmayan Bolu Belediyesi, dış mekanlarda da pek çok etkinlik düzenleyecek. Söz konusu etkinliklerde öğrencilere; sorumluluk aşılama, oryantring, doğa yürüyüşü, hayvan barınağı ziyareti, bisiklet turu, müze ziyareti, huzurevi ziyareti, ülkemi tanıyorum gibi pek çok aktivite sunuluyor.

BAŞVURULAR DEVAM EDİYOR

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, başlatılan yaz etkinlikleri için başvuruların devam ettiğini bildirdi. Kurslara ilgili bilgi almak veya başvuruda bulunmak isteyen tüm öğrenciler, Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü’nden veya Mehmet Yücetürk Sanat Merkezi’nden yapabilirler.

Güncelleme Tarihi: 02 Temmuz 2019, 11:09