“2019 yılında memba suyuna kavuşacağız”

Haber: C. Kutay Aykan

Yerel seçimlere sayılı günler kala Cumhur İttifakı AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Fatih Metin, dün akşam Bolu’da yaşayan Karabüklüler ile Köroğlu Sofrasında bir araya geldi. Etkinliğe yaklaşık 250 kişi katıldı. Fatih Metin, büyük destek gördüğü gecede belediyecilik anlayışını ve projelerini anlatıp soruları yanıtladı. Metin ayrıca Türkiye’nin beka sorunundan da bahsederek, Karabüklülere Türkiye’nin ve Bolu’nun geleceğini düşünerek sandığa gitmeleri konusunda çağrıda bulundu.

“CUMHUR İTTİFAKI’NIN OY KAYBI PKK’YI VE TÜRKİYE DÜŞMANLARINI SEVİNDİRİR”

Fatih Metin, burada yaptığı konuşmada, Türkiye’nin son yıllarda yaşadığı iç ve tehditlere dikkat çekerek, “Türkiye güçlü bir konuma geldi. Ama Türkiye’nin hem bölgesinde hem de dünyada güçlenmesini istemeyen mihraklar tuzaklar kurmaya başladı. Gezi olayları ile başlayarak 17-25 Aralık kumpası, 6-7 Ekim olayları ve 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi ile devam eden tuzaklardan bahsediyoruz. Dolayısıyla bu seçimlerde Cumhur İttifakı’nın oy kaybı PKK’yı ve Türkiye düşmanlarını sevindirecek. O nedenle oyunuzu kullanırken bu gerçeği göz önünde bulundurmanızı rica ediyorum.” dedi.

“MEVCUT BÜTÇE İLE BELEDİYENİN BOLU’YA HİZMET ETMESİNİ BEKLEMEK YANLIŞ OLUR”

Bolu’nun geleceğinin düşünülmesini isteyen Metin, “Bolu Belediyesi’nin parası sınırlı... Rahat bir toplumsal hayat yaşanılması için ekstra bir bütçeye ve kaynağa ihtiyaç var. AK Parti belediyecilikten gelen bir parti. Liderimiz belediyecilikten gelen bir siyasetçidir. Dolayısıyla belediyecilik bizim işimiz. Bolu’nun 15 yılda çehresinin değişmesi de bu etkendir. Mevcut bütçe ve kaynaklarla belediyenin Bolu’ya hizmet etmesini beklemek yanlış olur. O nedenle bunun da hesabını yapmanızı istiyorum. Hükümet nezdinde, bürokrasi nezdinde bu kardeşinizin bir çevresi ve etkisi var. Biz arzu ediyoruz ki bu etki ve çevre hizmete dönüşsün. Amacımız bu. Ancak karar sizin her türlü kararınıza da saygı duyuyoruz.” diye konuştu.

“OTOPARK ÜCRETLERİNİ BELİRLİ SAATLERDE ÜCRETSİZ HALE GETİREBİLİRİZ”

Cumhur İttifakı AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Fatih Metin daha sonra soruları yanıtladı. Su fiyatları ve otopark ücretlerine ilişkin soruları cevaplayan Metin, şehir içi otoparklardan alınan tüm ücretlerin Boluspor’a gittiğini belirterek, “Boluspor bizim her şeyimiz. Boluspor’umuzun gelir kaynaklarını arttırmayı hedefliyoruz. Eğer Boluspor’u bu tip gelirlerden (otopark gelirlerinden) ziyade kendi gelirleri ile yönetilmesini sağlayabilirsek, en azından belirli saatlerde otoparkları ücretsiz hale getirebiliriz. Onun üzerine çalışacağız.” dedi.

“SU FİYATLARI UCUZLAYACAK”

Metin, su fiyatlarında ise indirim sözünü tekrarlayarak, “Onu da inşallah 2019 yılında çözeceğiz. Nasıl çözeceğiz? Karadere sularını 2019 yılında çeşmelerden akıtmayı planlıyoruz. Karadere suları ile hem memba suyuna kavuşacağız, hem de su fiyatları ucuzlayacak. Şuan da Bolu, Gölköy Barajı’ndan arıtma tesisine basılarak arıtılan suyu kullanıyor. Bu, ciddi bir maliyet.. Ancak Karadere suları cazibeyle geleceği için maliyetler düşecek. Bu sayede Bolu halkı da memba suyunu çok daha ucuza kullanacak. Hayırlı olsun.” diye konuştu.

DOĞANAY: BOLU’NUN ÖNÜNE BİR SET ÇEKMEYELİM

Metin’in ardından AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay’da bir konuşma yaptı. Doğanay, 1 dönem milletvekilliği ile 7 yıl bakan yardımcılığı yapan Metin’in devlet tecrübesine ve iş dünyasındaki ağırlığına dikkat çekerek, “Ankara’da edindiği tecrübesini ve network’ünü Bolu için kullanması için, evlatlarımızı geleceği için, Bolu’muzun daha da gelişmesi ve dönüşmesi için Fatih Metin kardeşimize desteklerinizi hasretten rica ediyoruz. Bolu’nun önüne bir set çekmeyelim. Belediyecilik bizim işimiz.” dedi