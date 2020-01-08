2019 yılında neler yapıldı?

Haber: Aysun Beykoz

İlimiz tarımına büyük katkı sağlayan ve her zaman çiftçinin yanında olan Bolu Ziraat Odası 2019 yılında yapılan faaliyetlerini açıkladı. Özellikle büyük bir yatırım olan dane mısır kurutma tesisini kurarak çiftçilere hizmet veren Ziraat Odası ayrıca satış mağazasında da ilaç, tohum, fide ve gübre satışlarına da devam ediyor.

Ziraat Odası Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada 2019 faaliyetleri şu şekilde sıralandı. “Dane Mısır Kurutma Tesisimiz 1.200.000 TL (Bir milyon iki yüz bin) yatırımla açılmış ve çiftçilerimize hizmet vermiştir. Satış mağazamızda ilaç, tohum, fide ve gübre satışlarımız devam etmektedir. İdari ofisimizde, odanın muhasebe, çiftçi belgesi, meclis toplantıları, yönetim kurulu çalışmaları, danışmanlık hizmetleri ve depomuzla beraber hizmet vermektedir. İdari Ofisimizin Bulunduğu Alanda Buğday Satışları Ve Fide Satışları Devam Etmektedir. Arşiv Haline getirilen bürolarda odanın 10 Yıl geriye dönük evrakları arşivlenmektedir. Mesaj sistemi delegelerimize, muhtarlarımıza ve çiftçilerimize bilgilendirme amaçlı hizmet vermektedir. Patates pazarı, salonuyla, çay ocağıyla, mescidiyle, sıcak suyuyla, aydınlatma sistemiyle ve görüntülü kamera sistemiyle çiftçilerimize yüksek standartta hizmet vermeye devam etmektedir. Buğday ve arpa tohumu satışlarımız devam etmiştir. 4 Adet Selektör Makinesiyle Bolu Ziraat Odası Olarak Hizmet Vermeye devam etmektedir. Çiftçi Danışmanlık hizmetlerimiz 2 danışman mühendisimizle devam etmektedir. Temmuz Ağustos Aylarında Biçerdöver Kontrolleri yapılmıştır. Fuar organizasyonlarına mümkün olduğunca katılım sağlanmıştır. Kamu kurum ve kuruluşlarının düzenlediği toplantı, panel, seminer ve diğer organizasyonlara katılım sağlanmıştır.”

DANE MISIR EKECEK ÇİFTÇİLERE UYARI

Bu yıl dane mısır ekecek çiftçilere de uyarılarda bulunan Ziraat Odası Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada “ Bu yıl Dane Mısır ekecek çiftçilerimizin verimi yüksek, kaliteli ve kurutulmaya uygun nemde çeşit ekimi yapmaları, uygun çeşit, ekim ve bakım konularında Ziraat Odasından bilgi almadan ekiliş yapmamaları önemle duyurulur. Ziraat Odası tarafından Dane Mısır ekimine uygun köylerde tarla hazırlığı, ekim, gübreleme ve ilaçlama konularında bilgilendirme toplantıları yapılacaktır” ifadelerine yer verildi.