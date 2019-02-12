2019 YKS başvuruları başladı

Haber: Gönül Olutürk

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, 2019 YKS sınav ve başvuru tarihlerini duyurdu. ÖSYM'nin açıkladığı duyuruya göre 12 Şubat Salı günü başlayan 2019 YKS başvuruları, 6 Mart Çarşamba tarihinde sona erecek. Geç başvuru tarihi 19 Mart olarak açıklanırken sınav sonuçları ise 18 Temmuz'da açıklanmış olacak.

ÖDEMELER HANGİ BANKAYA YAPILACAK?

Adaylar her oturum için 50 TL olan sınav ödemelerini Akbank, Albaraka Türk Katılım Bankası, Finansbank, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Türk Ekonomi Bankası, Halkbank, ING Bank, Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM’leri ile Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık üzerinden, ayrıca ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/) ile yatırabilecekler.