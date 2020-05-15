2019’da 3258 bebek

Haber: Aysun Beykoz

TÜİK Bölge Müdürlüğünce yapılan açıklamada Bolu ilinde canlı doğan bebek sayısı revize edilen 2018 yılı verisine göre 3 bin 370 iken, 2019 yılında 3 bin 258 oldu. Bolu ilinde Toplam doğurganlık hızı ise 1,46 olarak kayıtlara geçti. Aynı dönemde yurt genelinde canlı doğan bebek sayısı revize edilen 2018 yılı verisine göre 1 milyon 252 bin 745 iken, 2019 yılında 1 milyon 183 bin 652 oldu. Canlı doğan bebeklerin %51,3'ü erkek, %48,7'si kız oldu. Türkiye’ de Toplam doğurganlık hızı 1,88 olduğu belirtildi. Toplam doğurganlık hızının en yüksek olduğu il 2019 yılında 3,89 çocuk ile Şanlıurfa oldu. Bu ili 3,37 çocuk ile Şırnak, 3,16 çocuk ile Ağrı ve 3,15 çocuk ile Muş izledi. Toplam doğurganlık hızının en düşük olduğu il ise 1,33 çocuk ile Gümüşhane oldu. Bu ili 1,34 çocuk ile Kütahya ve Edirne izledi.

TÜİK Bölge Müdürlüğü verilerine göre; 2019 yılında ilimizde doğan bebeklerin 1671’i erkek, 1587’si ise kız bebek oldu. İlimizde yaşayan 15 - 49 yaş arası kadınların ortalama doğum oranı ise yüzde bir buçuk olarak gerçekleşti.