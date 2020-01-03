2020 DİLEKLERİ !

Yazıyı Özge Nur Dilber’in sesinden dinlemek için videoyu çalıştırın...

Yeni yıl çoğu kişi için yeni umutlar yeni hayaller ve iyi dilekler demektir herkes bir birine iyi dileklerini iletir. Bunlar sağlık mutluluk başarı gibi klasik dileklerdir.” nerden biliyorsun benim yazdığımı demeyin “ ben bilirim. Hatta artık telefonlarımızda saatlerimizde yani kendini akıllı sanan cihazlarda bu mesajlar hazırdır. Bas yolla yazmaya hiç uğraşma. Bunları gördükçe kendi kendime insanlar ne kadar tembel ne kadar hızlı yaşıyorlar diye düşünüyorum

Yılbaşı kartlarını hatırlayan ve onlara keyifle bir şeyler yazıp heyecanla postaneye gidip yollayanınız var mı? Bilmiyorum. Ama ben yaptım. hala daha da bana o zaman gelen kartları saklarım. Onlar daha sıcak ve samimiydi 140 karakter sınırlaması falan yoktu. İnsanlar kendi karakterlerine göre yaratıcılıklarını hayal güçlerini kullanıp kartların arkasını kendi el yazılarıyla doldururlardı. Galiba o zamanlar insanlar daha yaratıcı daha tahammüllüydü ve hayatı yavaş yaşamayı bir şeyleri beklemenin zevkini bilirlerdi. Bunu şimdi telefonunuza gelen klasikleşmiş hazır mesajlardan anlayabilirsiniz.

Şimdi tabi ki sağlık, mutluluk dilekleri çok önemli ama adı üstünde yeni yıl, yeni orijinal bir şeyler yazmak lazım. Orijinal yeni yıl mesajı nasıl olur diyenler için birkaç tane yazayım.

Önce bana bu konuşan yazılarda en çok yardım eden. Her hafta sesini duyduğunuz Meryem ve Özge den yani bizim ekipten başlayayım. “Şimdi Abi her hafta yazıları seslendirirken bizimle uğraştığın yetmiyor buraya damı bizi yazıyorsun diyecekler.” Ne yapıyım ekibe takılmazsam olmaz. Meryem ve Özge’nin kendilerine iyi bakmalarını çok dondurma yiyip seslerinin kısılmamasını. Birde aynı anda tatile çıkmamalarını istiyor ve diliyorum.

2020 yılında bu yazıları yazarken ev ahalisinin odaya gelip bir şekilde ses çıkarıp dikkatimi ve konsantre mi bozmamalarını istiyorum. Böyle durumlarda onları odadan kovalamaktan çok sıkıldım. Ama yazı yazarken tek başıma ve sessiz bir ortamda olmayı seviyorum. Gülmeyin ancak öyle yazabiliyorum ne yapayım.

Yaşadığım şehir de yani Bolu’da Belediye başkanı Tanju Özcan’ın ve diğer yetkililerin engelsiz özgür bir şehir için yaptıkları çalışmaların 2020 yılında artarak devamı etmesini diliyorum. En önemlisi de Tanju Özcan’ın bire bir özel gereksinimi olan bireyleri dinleme ve empati çalışmalarının devamını yürekten diliyorum ve istiyorum. Bizim engelleri kaldırmak için ilk önce bir birimizi anlamaya ihtiyacımız var.

Ekranların sevilen ve 3 senedir bir türlü Yamaç ve ailesi tarafından kurtarılamayan Çukur isimli diziye arka sokaklar dizisindeki Rıza müdür ve ekibinin gelip tüm sorunları kökten çözmesini istiyor ve diliyorum. Yahu 3 senedir yazık oldu Yamaç a, adam evlendi çukuru kurtaracağım diye evlilikten de bir şey anlamadı. Karısı öldü gitti. Bari şimdi sevdiği Nehir karakterinden bir şey anlasın…

Ekranların en doğal, en çok güvenilen yüzü aynı zamanda benimde en sevdiğim arkadaşlarım arasında olan sevgili Zahide Yetişi’n programda Elif Korkmazel yemek yaparken yağı çok koydun. Tuzu çok koydun, şekeri daha az koy diye karışmamasını, Elifi işini yaparken rahat bırakmasını ve canlı yayında stüdyoda her yapılan karışımı denememesini istiyorum. Bir arkadaşı olarak canlı yayında “ şimdi yanlış yiyecek, başına bir şey gelecek diye korkmak istemiyorum. “

Evet, arkadaşlar insan en çok sevdiklerine takılırmış bende bu gün biraz öyle yaptım çünkü yılın ilk yazısında biraz gülelim istedim ismi gecen arkadaşlarımın beni anlayacaklarına ve gülümseyeceklerine eminim. Hadi bakalım 2020 yılı herkesin daha özgür olduğu savaşların yaşanmadığı bilgi ile eğitim ile her şeyin çözüldüğü en önemlisi başlangıçta da anlatmaya çalıştığım gibi her şeyin tadını çıkararak yavaş yaşayacağınız ve bol bol hayal gücünüzü ve yaratıcılığınızı kullanacağınız bir yıl olsun.

Yazan: Onur Ustaoğlu – Seslendiren: Özge Nur Dilber - Bolu Olay Gündem Gazetesi…