2020 model araçlar Ernaz Düzce’de

Haber: Aysun Beykoz

Düzce’de bir yıldır faaliyet gösteren Renault Ernaz Oto, sıfır ve ikinci el araçlarda en uygun fiyatı müşterilerine sunuyor. Bakım ve onarımı yapılmış ikinci el araçlarda müşteri memnuniyetini ön planda tutan Ernaz Düzce, servis ve sigorta çalışmalarıyla da hizmet veriyor.

Sıfır otoda Renault ve Dacia markalarını bulabileceğiniz Ernaz Düzce’de 2020 model Clio ve Dokker Combi model araçlar uygun fiyatlarla araç sahibi olmak isteyenleri bekliyor.

Farklı renk seçenekleri ile Yeni Clio Touch 1.0 Tce 100bg 160 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla; Dokker Combi 1.5 Blue dci 95 bg ise 139 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla alıcıların beğenisine sunuluyor.

Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2020, 16:52