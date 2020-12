2020 yılı Gerede’de böyle geçti

Haber: BMA

Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar’ın girişimleri, hazırlanan projeler ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda belediye ekipleri 2020 yılında da aralıksız çalıştı.

KAR TEMİZLEME MAKİNELERİ ALINDI

Gerede Belediyesi vatandaşın kardan dolayı bir mağduriyet yaşamaması için, kaldırımların ve iş makinelerinin giremediği yerleri açmak için belediye bünyesine kazandırılan 2 adet mini kar küreme aracı kullanılıyor. Yaya yolunda biriken karların temizliği için alınan yeni kar küreme araçları, öncelikli olarak çarşı merkezindeki kaldırımlar, okul ve halkın yoğun olarak bulunduğu bölgelerin temizliğinde kullanılmaya başlandı.

KORONAVİRÜSLE MÜCADELEDE BAŞARILI ÇALIŞMA

Çin’den dünyaya yayılan koronavirüsün 10 Mart 2020 tarihinden itibaren ülkemizde de görülmesi ile birlikte devletin aldığı tüm tedbirleri zamanında uygulayan Gerede Belediyesi salgın döneminde vatandaşların yanında oldu. Belediye, yayımlanan genelgeler kapsamında işyerlerini kapatmak zorunda olanlara maddi yardımdan, ihtiyaç sahiplerine gıda ve sıcak aş ikramına, dezenfekte çalışmalarından maske dağıtımına, Vefa Sosyal Destek Gurubu ile birlikte yapılan tüm çalışmalara kadar sosyal belediyeciliğin zirvesine çıktı. Gerede Belediyesi’nin koronavirüs sınavı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının internet sayfalarında da yer bularak gündeme geldi. Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar’ın talimatıyla kumaş ve diğer hammadde alımının belediye tarafından üstlenildiği maskeler Gerteks firmasının gönüllü işçileri tarafından ücret almadan üretildi. Üretilen maskeler Gerede Devlet Hastanesi yetkilileri tarafından sterilizasyon yapılarak ilk olarak; Devlet Hastanesi ve Sağlık Ocakları başta olmak üzere, tüm kamu kurumlarına dağıtıldı. Ayrıca Pazar yerlerine maskesiz girilemediği içinde Gerede Belediyesi tarafından pazara gelen vatandaşlara maske dağıtımı yapıldı. Pazar yerine denetime gelen Belediye Başkanı Mustafa Allar daha sonra kendi elleriyle halka maske dağıtımı yaptı. Başkanın verdiği talimat doğrultusunda içerisinde 5 maske ve bilgi broşürünün olduğu paketler Belediye tarafından oluşturulan ekipler marifetiyle maskeler 8 Mahallede yaklaşık 10 bin hanede vatandaşlara evlerinde teslim edildi. Vatandaşların oldukça memnun olduğu gözlenirken Belediye Başkanı Mustafa Allar’a teşekkür ettiler.

KÖYLER UNUTULMADI

Belediye Başkanı Mustafa Allar; köylerin ihtiyacını karşılamak üzere 12 bin adet maskeyi Muhtarlar Derneği Başkanı Nazım Göktaş’a teslim etti. Köy muhtarları Muhtarlık Derneği ofisinden alarak köylerinde hanelere tek tek dağıttılar. Muhtarlar Derneği Başkanı Nazım Göktaş, “Belediye Başkanımız her zaman yanımızda. Köylerimizin ne ihtiyacı olsa Belediye imkânları ile yardımcı oluyor. Bu maskeleri erken hareket edip ürettirmesi onun ne kadar başarılı bir Belediye Başkanı olduğunun en büyük göstergesi. Allah kendisinden razı olsun” dedi.

BİN 250 ADET ERZAK KOLİSİ DAĞITILDI

Salgın sebebiyle zorluk çeken ihtiyaç sahiplerini de unutmayan Gerede Belediyesi bin 250 adet erzak kolisi dağıttı. Sosyal Yardım Yönetmeliği kapsamında işyerlerini kapatan kiracı konumundaki esnafa 1000 TL, dükkan sahibi olanlara 500 TL, yanlarında çalışan evli personele 500 TL, bekâr çalışana gıda paketi yardımı yapıldı.

YEMEKLER AŞEVİNDE PİŞTİ, EVLERE SERVİS EDİLDİ

Ramazan ayında 2 bin 500 kişiye sıcak yemek sağlayan aşevi, koronavirüs tedbirleri kapsamında yeniden yapılandırıldı. Belediye tarafından aşevi koronavirüs salgınından korunmak için ‘evde kal’ çağrısına uyan ve aynı zamanda birinci derecede risk altında bulunan yaşlılara ve evinde yemek yapamayanlara hizmet verecek şekilde çalışmaları düzenlendi. Aşevinde her sabah gerek kullanılan malzemeler gerekse bulunulan ortamda detaylı temizlik yapılmaya başlandı. Hazırlanan yemekler yine dezenfekte edilmiş araçlarla sefer tasları içinde ihtiyaç sahiplerine teslim edildi. Mahalle muhtarları ile yapılan istişare neticesinde kendi evinde yemek yapamayan engelli, yaşlı vatandaşlardan oluşan toplam 85 aileye yemek götürüldü. Geçmiş yıllarda aş evine gelerek yemek alan yaklaşık 500 aileye de bu yıl sıcak aş yerine 15 gün ara ile erzak kolisi yardımı yapıldı.

DEZENFEKTE ÇALIŞMALARI HAFTALIK DEVAM ETTİ

Gerede Belediyesi, koronavirüs riskine karşı öncelikle vatandaşların yoğun olarak kullandığı yerlerin dezenfekte çalışması aralıksız devam etti. Yaklaşık 100 kamu kurum binası ve halkın ortak kullanım alanları olan atm’ler, parklar gibi alanlarda haftalık dezenfekte edildi. Ayrıca genelge ile tekrar açılan Berber, kuaför gibi mekanlar Belediye ekipleri tarafından tek tek dezenfekte edildi. Ayrıca Gerede Belediyesi ilçede bulunan tüm okul ve camilere ayaklı dezenfektan temini yaptı.

Koronavirüs mesaisi ile ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Mustafa Allar; “Ülkemizde görülmeye başladığı andan itibaren gerek Kaymakamlığımız gerekse bizler çıkan genelgelere sıkı sıkıya bağlı kalarak çalışmalarımızı yürüttük. 10 Mart’tan bugüne değin Gerede Kaymakamımız Cengiz Ünsal’ın riyasetinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Gurupları olarak binlerce vatandaşımızın ihtiyacını giderdik. Alışverişini yaptık, maaşını çektik teslim ettik. Özellikle evden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlarımızın her sorunuyla ilgilendik, çözümler ürettik. Bu manada hassaten Gerede Kaymakamımıza sizlerin aracılığı ile teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca biz Belediye olarak kendi imkânlarımızla maske ürettik dağıttık. İlçemizde maske sorun olmadan bu işi hallettik. 150.000 maskeyi her kurumumuza, her eve dağıttık. Köylerimize kadar temin ettik. Tüm kamu kurum kuruluşlarını, parkları, atm’leri, camileri dezenfekte ettik. Periyodik olarak etmeye de devam ediyoruz. İşyerlerini kapatmak zorunda kalan esnaflarımıza maddi destek sağladık. 1250 kumanya paketini ihtiyaç sahiplerine ev ev ulaştırdık. Aşevimizden engelli, yaşlı kendi imkanıyla yemek yapamayacak durumda olan olmak üzere toplam 85 aileye Ramazan ayı süresince sefer taslarıyla yemeklerini evlerine götürdük. Hem iftarlarını hem sahurlarını huzurla yaptılar. Yaşanan bu zor günlerde Devletimizin zamanında aldığı ve kararlılıkla uyguladığı tüm tedbirleri bizler yerelde uyguladık. Cumhurbaşkanımızın kurmuş olduğu sağlık sistemimizin iyi olması, isabetli, dirayetli uygulamaları ile inşallah bu zor süreci hep beraber atlatacağız. Şimdiden hemşehrilerimin ramazan bayramını tebrik ediyor, nice nice sağlıklı, mutlu, huzurlu ve virüssüz bayramlara temennisiyle” dedi.

ARASTA PROJESİ HIZLA YÜKSELİYOR

Salgınla mücadeleye devam eden ilçede öte yandan Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar’ın tarihi dokuya uygun arasta projesi de yükselmeye devam ediyor. Çalışmaların sürdüğü Arasta Projesinde; binanın çatısı kapandı, dış cephenin sıvanması ile birlikte binanın içinde de çeşitli çalışmalar devam ediyor. Çalışmalar havaların iyi gitmesi ile birlikte hızla sona doğru yaklaşıyor.

KENT MÜZESİNDEKİ ÇALIŞMALAR

Belediye tarafından eski cezaevinin bulunduğu alana yapılması planlanan kent müzesi için tadilat ve tamirat çalışmaları devam ediyor. Doğu Marmara Kalkınma Ajansından alınan yaklaşık 600 bin TL hibe ve Belediye bütçesinden sağlanacak yaklaşık 600 bin TL ile gerçekleşecek proje İlçenin prestij projelerinden olması bekleniyor. Yapılacak tadilat ve tamirat işlemleri kapsamında; 4 adet sergi salonu, kafeterya ve dolaşım sergi alanlarının bulunacağı müzede toplam 314 m2’lik alanın tadilat edilmesi ve 3 bin 424 m2 arsanın açık alanlarının düzenlenmesi planlanıyor. İhaleyi alan Seda Mekeç isimli firma, 145 takvim gününde işi teslim edecek.

GERKONSAN’I ASSAN SATIN ALDI

Yıllardır atıl durumda kalan ve Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar’ın gayretleriyle tekrar canlanan Gerkonsan’da ilk temel atıldı. İlçe ve Ülke ekonomisine büyük hizmet veren ve daha sonrasında yaklaşık 8 yıl atıl durumda kalan Gerkonsan’ı 2020 Ocak ayında yapılan ihalede satın alan ASP Assan firması temel atma töreni gerçekleştirdi. Tekrar canlanan Gerkonsan’da çalışmalar aralıksız devam etti. TMSF tarafından yapılan ihale ile Gerkonsan’ı satın alan ASP Assan firması fabrika içerisinde ihtiyaç duyulan binalarda çalışmalarına devam ediyor.

BELEDİYE MOBİL DEMOKRASİ PLATFORMUNDA

Whatsapp İletişim Hattı ve Sosyal Medya üzerinden halkla sürekli irtibat halinde olan Gerede Belediyesi, Mobil Demokrasi Platformunda da yerini aldı. Whatsapp İletişim Hattı ve Sosyal Medya hesaplarından sürekli bilgilendirme yapan ve istek-şikayet taleplerini değerlendiren Gerede Belediyesi ekipler, Mobil Demokrasi sistemi ile vatandaşlara daha iyi ve hızlı bir hizmet sunmayı planlıyor. Vatandaşlar bu sistem ile “Mobil Demokrasi” Uygulamasını Google Play Store’dan veya Apple Store’dan ücretsiz olarak indirerek Anlık Duyuruları, Gerede Belediyesi ile ilgili haberleri, tek dokunuş ile istek veya şikâyetlerini, güncel belediye anketlerini ve Projeler hakkında detaylı bilgi sahibi olabilecekler.