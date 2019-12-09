2020 yılı takvimi belirlendi

Haber: C. Kutay AYKAN

Yeni yılda Kurban bayramı 30 Temmuz Perşembe, Kurban Bayramı Arifesi 31 Temmuz cuma Kurban Bayramı 1.gün, 1 Ağustos cumartesi Kurban Bayramı 2.gün, 2 Ağustos pazar Kurban Bayramı 3.gün, 3 Ağustos pazartesi Kurban Bayramı 4.gün. Kurban ve Ramazan Bayramı tatil günleri henüz belli olmadı.

2020 Diyanet takvimine göre Ramazan Bayramı 24 Mayıs'ta birinci günü idrak edilecek. Ramazan ayı 24 Nisan'da başlayacak ve 23 Mayıs'ta son bulacak. Ramazan Bayramı Arefesi: Cumartesi günü, 23 Mayıs , 2020. Ramazan Bayramı 1. Gün: Pazar günü, 24 Mayıs, 2020. Ramazan Bayramı 2. Gün: Pazartesi günü, 25 Mayıs , 2020. Ramazan Bayramı 3. Gün: Salı günü, 26 Mayıs , 2020.

2020 RESMİ TATİL GÜNLERİ

Yılbaşı - 1 Ocak Çarşamba, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı - 23 nisan Perşembe, Emek ve Dayanışma günü - 1 Mayıs Cuma, Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı - 19 Mayıs Salı, Ramazan Bayramı arefesi - yarım gün - 23 Mayıs cumartesi, Ramazan Bayramı 1. gün - 24 Mayıs Pazar, Ramazan Bayramı 2. gün 25 Mayıs pazartesi, Ramazan Bayramı 3. gün 26 Mayıs Salı, Demokrasi ve Milli Birlik Günü 15 temmuz Çarşamba, Kurban Bayramı arefesi - yarım gün 30 Temmuz Perşembe, Kurban Bayramı 1. gün 31 Temmuz Cuma, Kurban Bayramı 2. gün 1 Ağustos cumartesi, Kurban Bayramı 3. gün 2 Ağustos Pazar, Kurban Bayramı 4. gün 3 Ağustos pazartesi, Zafer Bayramı 30 Ağustos Pazar, Cumhuriyet Bayramı 1,5 gün 28 Ekim çarşamba, 29 Ekim Perşembe.

Öte yandan 2020 yılında Ramazan ayı 24 Nisan Cuma günü başlayacak ve 23 Mayıs Cumartesi günü akşamı sona erecek.