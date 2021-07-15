2020 yılında Halkla İlişkiler Müdürlüğü hizmetleri

Haber: Aysun Beykoz

Bolu Belediyesi 2020 yılı faaliyet raporuna göre ilimizde Bol-Hizmet servisine dilekçe ile gelen evrak sayısı 21 bin 322 olarak açıklanırken, şahsen şikayet sayısı ise 5 bin 561 olarak tespit edildi. Whatsapp hattından 4 bin 731, E-Devlet hattından 241, Web sayfasından bin 781 ve Cep Mobil uygulamasından bin 479 şikayet gerçekleşti.

Biz Varız hizmetleri kapsamında hasta yıkama ve temizlik konusunda 3 bin 594 kişisel bakım hizmeti verilmiş olup 2 bin 695 kişinin evi temizlenirken 43 mahallede taziye ziyaretleri gerçekleştirildi. 2020 yılında 514 vatandaşımız ise vefat etti. 68 kişiye hasta ziyaretleri gerçekleştirildi.Doğum günü çiçeği (çiçek talep eden vatandaşlar, muhtarlar ve personel olmak üzere 998 adet çiçek teslim edildi. 2 bin 354 hediye bebek sepeti dağıtıldı. 2020 yılında pandemi nedeniyle iftar programları gerçekleştirilemedi.

2020 yılı faaliyet raporuna göre bir yıl içerisinde 171 bin 003 maske dağıtılırken, 2 bin 997 kolonya, 5 bin 728 eldiven, 36 adet dezenfektan 5 lt, dağıtılırken çağrı merkezine gelen ve istek sayısı ise 98 bin 673 ve sekretaryaya ise 97 bin 444 kişi müracaatta bulundu.