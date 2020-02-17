2020 yılının ilk tatbikatı yapıldı

Haber: N. Halid Altundal

Bölge Müdürlüğüne bağlı 12 Orman İşletme Müdürlüğünden, Orman İşletme Şefleri ve Orman Muhafaza Memurlarının katıldığı tatbikatta, dikili damga yapılmasından sürütmeye, mesahadan nakliyat aşamasına kadar geçen iş aşamaları ayrıntılı bir şekilde ele alındı.

Aladağ Orman İşletme Şefliği 97 nolu bölmesinde çalışan S.S. Çamyayla Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyelerinin ORKÖY kapsamında sahip olduğu tomruk çekme vinci yerinde denendi. Bölge Müdürlüğünce yapılan açıklamada bölge genelinde yeknesaklığın sağlanması amacıyla tatbikatlara devam edileceği bildirildi.