Haber: Volkan Yılmaz

ÖSYM'den YKS'ye girecek adaylar için son dakika açıklaması: 2020 YKS kılavuzu güncellendi. ÖSYM'den üniversite sınavı kapsamında 2020 YKS'ye katılım gösterecek adaylar için son dakika açıklaması yapıldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nın (ÖSYM) yaptığı duyuruda, 27-28 Haziran tarihlerinde yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı kılavuzunun güncellendiği bildirildi.

2020 YKS KILAVUZU GÜNCELLENDİ!

ÖSYM'nin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi,

2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS), Başkanlığımızca 27 – 28 Haziran 2020 tarihlerinde yapılacaktır. 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzu, sınav tarihleri ve Yükseköğretim Kurulunun 2020-YKS'ye ilişkin aldığı kararlar doğrultusunda güncellenerek https://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanmıştır.