2020’de 3 bin 878 kaza oldu

Haber: Ceylan Beykoz

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, Ülkemiz karayolu ağında 2020 yılında toplam 983 bin 808 adet trafik kazası meydana geldi. Bu kazaların 833 bin 533 adedi maddi hasarlı, 150 bin 275 adedi ise ölümlü yaralanmalı trafik kazasıdır. Yıl içerisinde meydana gelen ölümlü yaralanmalı trafik kazalarının yüzde 75,8'i yerleşim yeri içinde yüzde 24,2'si ise yerleşim yeri dışında meydana geldi. TÜİK Kocaeli Bölge Müdürlüğü verilerine göre 2020 yılında meydana gelen 150 bin 275 adet ölümlü yaralanmalı trafik kazası sonucunda 2 bin 197 kişi kaza yerinde, 2 bin 669 kişi ise yaralanıp sağlık kuruluşlarına sevk edildikten sonra kazanın sebep ve tesiriyle 30 gün içinde hayatını kaybetti. Ölümlerin yüzde 47,4'ü, yaralanmaların yüzde 69,2'si yerleşim yeri içinde gerçekleşirken ölümlerin yüzde 52,6’sı yaralanmaların ise yüzde 30,8'i yerleşim yeri dışında oldu.

33 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, BİN 83 KİŞİ YARALANDI

Kocaeli Bölge Müdürlüğü verilerine göre 2020 yılında ilimiz Bolu’da meydana gelen 659 adet ölümlü yaralanmalı trafik kazası sonucunda 33 kişi hayatını kaybederken bin 83 kişi yaralandı. Verilere göre ayrıca, ilimizde 2020 yılında toplam 3 bin 878 adet trafik kazası meydana geldi.

KAZALARDA KUSUR SÜRÜCÜLERDE

TÜİK verilerine göre, Türkiye'de 2020 yılında bir önceki yıla göre trafikteki motorlu kara taşıtı sayısı yüzde 4,3 artarken, toplam kaza sayısı yüzde 15,8, ölümlü yaralanmalı kaza sayısı yüzde 14,1, maddi hasarlı kaza sayısı yüzde 16,1, toplam ölü sayısı yüzde 11,1, kaza yerindeki ölü sayısı yüzde 13,0, kaza sonrası ölü sayısı yüzde 9,5 ve yaralı sayısı yüzde 20,1 azaldı. Verilere göre, Ülkemiz karayolu ağında 2020 yılında gerçekleşen trafik kazalarında ölen kişilerin yüzde 49,4'ü sürücü, yüzde 30,7'si yolcu, yüzde 19,9'u ise yayalar oldu. Trafik kazalarında ölenler ve yaralananlar cinsiyetlerine göre incelendiğinde ise ölenlerin yüzde 79,7'sinin erkek, yüzde 20,3'ünün kadın, yaralananların ise yüzde 71,4'ünün erkek, yüzde 28,6'sının kadın olduğu görüldü. 2020 yılında ölümlü yaralanmalı trafik kazasına neden olan toplam 177 bin 867 kusura bakıldığında kusurların yüzde 88,3'ünün sürücü, yüzde 7,0'ının yaya, yüzde 2,7'sinin taşıt, yüzde 1,4'ünün yolcu ve yüzde 0,5'inin yol kaynaklı olduğu görüldü. Ülkemiz karayolu ağında 2020 yılında meydana gelen 150 bin 275 ölümlü yaralanmalı kazanın yüzde 66,9'u gündüz, yüzde 30,4'ü gece ve yüzde 2,7'si alacakaranlıkta oldu.