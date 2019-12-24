2020’de Şubat 29 gün

Haber: C. Kutay AYKAN

Şubat ayı 4 yılda bir 29 gün olarak belirlenirken, yeni yılda Şubat ayı 28 gün değil 29 gün olacak. 29 Şubat 2020 tarihi Cumartesi gününe denk geliyor. 4 yıl boyunca Şubat ayı 28 gün olurken 2020’de gün sayısı bir gün artarak 29 olacak.

29 Şubat 2020 tarihinde doğanlar, 4 yıl boyunca 28 Şubat olacağından doğum günlerini de 4 yıl sonra kutlamış olacaklar. Ayrıca, evlenme tarihlerini 29 Şubat’a alan vatandaşlarda evlilik yıldönümlerini 4 yılda bir kutlamış olacaklar.

Bunların dışında 29 Şubat 2020 tarihinde meydana gelecek önemli olaylar, sevinçler veya üzüntülerde 4 yılda bir hatırlanacak. 2020 yılında evlenmeye hazırlanan birçok çift ise 29 Şubat 2020 tarihine gün almamak için şimdiden hazırlıklara başladılar.