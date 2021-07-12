2021 hasat sezonu başladı



Haber: C. Kutay Aykan

Temmuz ayının başından bu yana aralıklarla etkisini sürdüren yağmur yağışı nedeniyle 2021 yılı güz sezonuna bir türlü girilememişti. Güneşli havaların tekrar gelmesiyle birlikte ilimizde arpa hasatlarına başlandı. Yazıören köyünde biçime başlayan ve 25 yıldır biçerdöver operatörü olan Mithat Özkan, “bu sene arpa verimleri güzel. 2021 yılı arpa biçimi Bolu’muza hayırlı uğurlu olsun” dedi. Öte yandan arpa verimlerine değinen Özkan, “arpa hasat verimler dekar başına 600-800 kilogram arasında geliyor. Yağmurlar verimleri biraz etkilemiş olsa da güzel sonuçlar alıyoruz” ifadelerini kullandı.

Biçerdöver operatörü Mithat Özkan, Temmuz ayının 20’sinden sonra ise buğday biçimlerine başlanacağını belirtti.